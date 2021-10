Un aparente paso hacia la centroizquierda. Así calificaron analistas consultados por Correo la salida de Guido Bellido de la presidencia del Consejo de Ministros para dar paso a Mirtha Vásquez como nuevo premier.

José Carlos Requena, por ejemplo, refiere al respecto que para confirmar si es un giro verdadero, o no, se debe esperar los próximos pasos del Ejecutivo y el propio presidente Pedro Castillo, quien con su silencio, tácitamente aprobaba las declaraciones “estridentes” de Bellido.

En la misma línea, el analista Luis Benavente considera que la salida de Bellido, investigado por terrorismo, evidencia un apartamiento de una izquierda más radical, “marxista, leninista, ortodoxa” y “vinculada a Sendero Luminoso”.

El director de la Carrera de Ciencias Políticas de la UPC, Omar Awapara, califica el cambio como un “gesto de moderación” y que por lo menos en el tono es un giro a la centroizquierda por confirmar.

Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC

El analista político y director de Ciencias Políticas de la UPC, Omar Awapara, manifestó que la decisión del presidente Pedro Castillo de cambiar al premier Guido Bellido tenía como fin disminuir el conflicto generado con el Congreso de la República frente a la postura radical de Guido Bellido.

“Hay un gesto de moderación. Sigue siendo de izquierda, parte de la coalición de Gobierno, pero lo que ha querido hacer el presidente es una manera de querer bajar la intensidad al conflicto (...). Es un giro hacia el centroizquierda, al menos en el tono”, declaró ante la designación de Mirtha Vásquez en la PCM.

El analista sostuvo que el nombramiento de Vásquez a la cabeza del nuevo Gabinete le dará “mayor protagonismo” a la colación de izquierda que se formó Perú Libre durante la segunda vuelta electoral, con Nuevo Perú y Juntos por el Perú: “Le da un mayor peso que se refleja a nivel de gestión y de lo que pueden ofrecer como experiencia política y capacidad de gestión”.

Recordó que el principal aporte de estos grupos políticos fueron “los cuadros técnicos” que acompañaron a Castillo hacia el cierre de la campaña este año y en su primer gabinete ministerial.

Awapara precisó que el presidente “hizo una apuesta complicada” con los cambios hechos en la composición del Gabinete, debido a que pierde el respaldo del ‘ala cerronista’ de Perú Libre. No obstante, indicó que este escenario “puede generar un soporte en el Congreso mediante bancadas como Acción Popular o APP”. “Un gesto como este también debilita un poco la posibilidad de que la oposición siga adelante, si es que se interpreta este como un gesto conciliador”, remarcó.

Luis Benavente Gianella, director de Vox Populi

“El gobierno de Pedro Castillo ha girado aparentemente a la centroizquierda, pero no es un giro definitivo, con cargo a ser confirmado porque, a veces, hay espejismos que nos hacen ver lo que no es. En principio, hay elementos que dicen que hay un giro a una centroizquierda más razonable y democrática, apartándose de la otra izquierda más radical, vinculada a Sendero Luminoso, marxista, leninista, ortodoxa, que tiene una propuesta congelada en el tiempo. A juzgar por el mensaje que ha dado el presidente, esta izquierda democrática puede buscar un crecimiento económico y un mayor bienestar, y esperamos que respeten las libertades fundamentales. Esa no es la izquierda de Guido Bellido. Estas diferencias (al interior de Perú Libre) se vieron reflejadas, por ejemplo, en la votación del Consejo de Ministros para la cremación de los restos del terrorista Abimael Guzmán: cinco votaron por la cremación y 13 votaron en contra, entre ellos Bellido e Iber Maraví. Esperemos que el presidente tome otras acciones para viabilizar el país.

Asimismo, considero que la presencia de partidos de centroizquierda (Frente Amplio y Juntos por el Perú) pueden tener mayor influencia en el Gobierno.

Sobre el futuro de Guido Bellido y otros representantes de la denominada “ala cerronista”, no se quedarán de brazos cruzados, teniendo en cuenta de que no tienen buenos modales democráticos. Podría ser, incluso, el inicio de una escisión al interior de Perú Libre, respecto a algunos miembros que no estén de acuerdo con esos ideales, por lo que la reacción de Bellido y compañía no encontrarían eco en la bancada del partido.

José Carlos Requena, comunicador y analista político

“En un Gobierno como el estábamos viendo todo es relativo, la verdad. Hace algunos meses un Gabinete como el de Mirtha Vásquez se hubiera visto muy a la izquierda; ahora, sin embargo efectivamente representa un giro (a la centroizquierda). Vamos a ver si este giro es, por un lado sostenible y, por otro lado, si se confirma como un giro o, más bien, si ha sido algo episódico para salir de una crisis que empezaba a replantearse mucho más desafiante. Ahí va a ser fundamental los primeros pasos que tome el Gabinete presidido por Vásquez. Habrá que ver qué posición toma respecto a algunas de los gestos de estridencia que había planteado Guido Bellido, sobre todo los últimos días de su mandato.

Mirtha Vásquez es, al margen de las discrepancias que se puedan tener en algunas cuestionas suyas, una persona honesta y bienintencionada. En consecuencia, yo creo que estamos en una situación mejor que hace algunos días, sin duda. Lo que falta ver es cómo terminan de acomodarse todas estas cosas y cómo se envían señales que hagan que muchas de las crisis de esta semana se disipen; me refiero, sobre todo, al aspecto económico, lo más resentido de estos días.

Creo que Castillo está procurando enmendar un error, más que demorarse, creo que fue un error. Creo fue un error nombrar a alguien como Bellido al frente del Gabinete, fue un error nombrar a alguien como Maraví en el Ministerio de Trabajo y creo que está enmendando errores. ¿Es tarde?, sin duda se han perdido nueve valiosas semanas, ha habido mucho desorden en este tiempo, y lo que va a tocar es evaluar cómo se envían señales que puedan, al menos, recuperar algo de lo perdido en este tiempo”.