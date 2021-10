En la noche de este miércoles, Mirtha Vásquez juró, ante el presidente de la República, Pedro Castillo, en el cargo de presidenta del Consejo de Ministros, en reemplazo de Guido Bellido, quien presentó su renuncia por pedido del mandatario.

Recordemos que la también expresidenta del Congreso de la República sostuvo una reunión de trabajo, a las 7 de la noche del último martes, con la secretaria general, según el registro de visitas de Palacio de Gobierno.

Guido Bellido, durante una conferencia de prensa, aseveró que no conoce cuáles son las causas de su salida y que solo cumplió el deseo de Pedro Castillo, que es como “una orden”.

¿Quién es Mirtha Vásquez?

Es una abogada y política nacional que nació el 31 de marzo de 1975. Se licenció de derecho en la Universidad Nacional de Cajamarca y obtuvo el grado de maestría en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Se desempeñó como profesora en la casa universitaria donde estudió y era conocida en la región que la vio nacer por ser defensora de los derechos humanos de afectados por la actividad minera. La más emblemática fue a Máxima Acuña contra empresa Yanacocha.

Mirtha Vásquez ganó un curul en el Congreso de la República durante el periodo 2020-2021, llegando a ocupar el cargo de presidenta del Legislativo.

Como se recuerda, el expresidente de la República Manuel Merino renunció a su cargo el 15 de noviembre del 2020. Tras una moción de censura contra la Mesa Directiva, Vásquez fue elegida como primera vicepresidenta en la lista encabezada por Francisco Sagasti.

Luego de la asunción de Sagasti como jefe de Estado, Mirtha Vásquez asumió, de manera interina, la presidencia del Parlamento.

Denunció acoso

La expresidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, participó en el documental llamado “Peruanas del Bicentenario”, donde reveló que fue víctima de acoso.

“Sí (he sido víctima de acoso), muchas veces como toda mujer en este país. Cuando yo era joven he sido víctima de violencia y acoso sexual incluso”, cuenta Vásquez en el adelanto del documental.

“Cuando he intentado acceder a un cargo público, he tenido la terrible experiencia de que alguien me acosó sexualmente y me ofreció el puesto a cambio de una relación conmigo, eso fue una cosa que me marcó mucho”, narró la exparlamentaria.

