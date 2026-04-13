Solo seis partidos políticos, de una oferta electoral de 37 organizaciones, obtendrán representación en la Cámara de Senadores del Congreso bicameral.

Según estimaciones de Datum Internacional a boca de urna, dadas a las 6:30 p.m. de ayer., Fuerza Popular (22), Juntos por el Perú (11), Renovación Popular (8), Partido del Buen Gobierno (8), Partido Cívico Obras (6) y Ahora Nación (5) se distribuirán los sesenta escaños que integran dicha cámara.

No obstante, esta proyección es preliminar y podría cambiar conforme avance el escrutinio oficial.

Despliegue

El papel del Senado será clave en la próxima legislatura, pues serán sus miembros los encargados de ratificar o rechazar los proyectos de ley de la Cámara de Diputados.

El partido fujimorista tendrá la mayoría de miembros. Entre sus diez primeros candidatos, y casi fijos para ser senadores, figuran los excongresistas Miki Torres, Martha Chávez, Carlos Tubino y Carlos Mesía. Ellos tenían los números de postulación 1, 2, 7 y 9, respectivamente.

Otros rostros visibles serán los actuales legisladores Patricia Juárez, Martha Moyano y Fernando Rospigliosi, hoy encargado de la presidencia del Congreso. Ellos candidatearon con los números 3, 4 y 6, en dicho orden.

JPP, en tanto, colocaría a José Castillo, hermano del sentenciado expresidente Pedro Castillo, y a los congresistas Silvana Robles, Jaime Quito y Margot Palacios, quienes ingresaron al actual Parlamento de la mano de Perú Libre. Ellos se ubicaron en los números 1, 2, 7 y 9, respectivamente.

Renovación Popular, con probables 8 senadores, postuló entre sus primeros seis cuadros a la excongresista Lourdes Alcorta, a la exprocuradora Katherine Ampuero y a sus actuales congresistas Alejandro Muñante y Gladys Echaíz.

En el Partido del Bueno Gobierno y el Partido Cívico Obras destacan los candidatos Felipe Figallo y Daniel Barragán como sus candidatos número 1, respectivamente.

En Ahora Nación, finalmente, ingresarían la excongresista Mirtha Vásquez y la hoy legisladora Ruth Luque.