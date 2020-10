El integrante del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña indicó que el reglamento elaborado por la Comisión de especial encargada de elegir a los candidatos aptos para integrar el referido grupo de magistrados presenta serios problemas y exhortó a los congresistas a que realicen modificaciones.

En declaraciones a RPP, el magistrado criticó, en primer lugar, que las fechas para las entrevistas en las que se evaluará a los candidatos a integrar el TC coincidan con las celebraciones de fin de año.

“Este reglamento me genera preocupación. Los tiempos son irreales, nadie quiere quedarse en el TC por siempre, sabemos que ya se ha terminado el tiempo de nosotros, pero hay que elegir a los mejores de la manera más transparente. Cuando vemos que las entrevistas son del 29 de diciembre hasta el 4 de enero, ¿de qué transparencia estamos hablando? ¿Alguien va a estar atento a esas evaluaciones durante año nuevo?”, refirió.

Aseveró además que no se ha contemplado una evaluación de conocimientos y que se otorga el mismo a todas las universidades como si contaran con el mismo prestigio.

“No hay examen de conocimiento. Para ser juez se pide que se presenten sentencias, si eres fiscal se piden dictámenes, si eres abogado independiente se te pide un ensayo. Acá no se pide evaluación. Además se puntúa sobre 12 puntos la honorabilidad, o sea que tienes un cuarto de honorabilidad tienes 3 puntos. El tema se presenta para muchas susceptibilidades”, agregó.

“Un doctorado en una universidad sin licencia pesa igual que una de cualquier universidad a nivel mundial, eso no puede ser”, indicó.

Finalmente dijo que los profesionales que sean elegidos deben tener un alto nivel a fin de que “no cedan ante precisiones y decidan con independencia".

“El Tribunal Constitucional no es un kínder, de todos lados se aprende pero aquí tiene que haber gente con una formación solida en derecho para enfrentar temas como la coyuntura que actualmente vivimos. el reglamento no esta jugando de la mejor manera posible, espero que se hagan ajustes porque si no siembran preocupaciones”, sostuvo.