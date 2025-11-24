La Comisión de Ética evaluará hoy los informes finales contra Susel Paredes Piqué (Bloque Democrático Popular) y Edgar Tello Montes (Podemos Perú). La sesión será semipresencial, a las 4:00 p. m., en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

El caso de Paredes se centra en la promoción del uso del baño de mujeres del Congreso por personas transgénero, así como en la supuesta exposición de menores durante visitas guiadas, lo que habría generado preocupación sobre la seguridad e integridad entre los denunciantes.

Por su parte, el expediente contra Tello se relaciona con su ingreso no autorizado a un inmueble de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), donde se habrían registrado daños en el cerco perimétrico.