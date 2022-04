Tras un extraño nombramiento ocurrido el 16 de abril como asesor de la Dirección General de Redes Integradas de Salud Lima Este, del Ministerio de Salud, el censurado ex ministro Hernán Condori renunció al cargo.

La designación del funcionario, revelado por la prensa ayer, causó sorpresa en todos los casos e indignación en otros sectores, en particular entre las autoridades y legisladores del Congreso de la República.

El ex ministro aseguró que su renuncia no se da por cuestionamientos en su contra sino por el “escarnio” que asegura hace la prensa en su contra luego de haber sido censurado por el Poder Legislativo, hecho que asegura no le impide ser funcionario público.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, fue una de las primeras en pronunciarse al conocer la noticia.

A través de sus redes sociales, la titular del Legislativo aseveró que esta nueva designación de Condori Machado muestra la poca preocupación del Gobierno del presidente Pedro Castillo con la salud de la ciudadanía.

“El Congreso censuró al señor Condori de una cartera tan importante como la de Salud porque no cumplía con el perfil idóneo. Su nombramiento como asesor del Ministerio, del que fue expulsado, es una muestra de la poca preocupación del Gobierno con la salud de millones de peruanos”, escribió.

Se defiende y se va

“Yo soy un ministro censurado, no soy inhabilitado para poder ocupar un cargo de funcionario o de asesor [...] Yo no estoy en el Minsa, están equivocados. La Diris Lima Este es como una Diresa en cualquier región. Las normas las hace el Minsa pero es una unidad ejecutora muy aparte”, precisó.

Hernán Condori aseguró que regresará a Chanchamayo donde es médico nombrado.

“Es un tema político mediático. Seguramente soy famoso