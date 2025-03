Las íntimas revelaciones sobre la presidenta Dina Boluarte, contenidas en un audio publicado el viernes por el semanario “Hildebrandt en sus 13″, adquieren alta credibilidad por tener como fuente a Patricia Muriano Peralta, asistenta personal y amiga íntima de la mandataria.

Una de sus revelaciones es que la cirugía nasal tuvo un motivo estético, además de razones de salud.

Muriano relata que no fue Mario Cabani quien la intervenido sino “el doctor Sánchez”: “Mario cabani no es el que le hizo la nariz. Mario no opera nariz. El que siempre opera nariz es el doctor Sánchez. Y le puso los hilos, dos en cada lado, y le sacó las bolsas”. Prosigue Muriano: “Y le rellenó los surcos, le sacó un poco de grasa del abdomen porque ella, cuando se despierta, me dice: “Pati, tengo un huequito acá”. “Pucha, en su barriga tenía un huequito. Y yo dije: “Pucha. ¿Que será? Y en eso le pregunto a Mario, tiene un huequito, qué pasó?”.

“ESA HISTORIA CLÍNICA ES FALSA”

En otro momento del diálogo, Muriano precisa que la presidenta Boluarte se apoderó de la historia clínica, todavía en blanco, y se la llevó a su casa.

“(...) y ni siquiera la historia clínica .... no, esa historia clínica es falsa”, se oye en el audio.

Relata Muriano que le aconsejó a su jefa apropiarse sutilmente de la historia clínica.

“(...)Yo le dije a ella dónde apuntaba (tomaba notas Cabani). En una historia, pues. Y yo le dije (a Cabani): Oye pero ella no quiere que le hagas historia. Y yo le dije a Dina, oye, te está haciendo historia , y entonces a la hora de la alta le dije, dile que te traiga tu historia, así disimuladamente. Y Cabani trajo la historia y ella se la quitó (risas). Pero no había nada. Y se la llevó a su casa”.

Desde 2019 ambas eran muy amigas. Hasta que en marzo de 2024, Muriano renunció por mutuo acuerdo con la mandataria, tras el estallido público del caso cirugía nasal.