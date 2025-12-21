A través de la Resolución Nº 0744-2025-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el padrón definitivo de ciudadanos habilitados para participar en las Elecciones Generales 2026 y confirmó el retiro de ocho inhabilitados por el Congreso de la República.

Así, un total de 27 millones 325 mil 432 peruanos se encuentran habilitados para votar en los comicios que se realizarán el 12 de abril. De estos, 26 millones 114 mil 619 electores están en el territorio nacional y 1 millón 210 mil 813 corresponden a connacionales en el extranjero.

Los ocho inhabilitados son el expresidente Martín Vizcarra, los excongresistas Freddy Díaz y Yesenia Ponce; los exministros Víctor Zamora y Pilar Mazzetti; el exmiembro del CNM Guido Aguila, el exjuez supremo César Hinostroza, y la exfiscal Delia Espinoza.