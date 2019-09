Excontralor Edgar Alarcón señala que Vizcarra fue 4 veces a la Contraloría por Chinchero

Síguenos en Facebook

El excontralor Edgar Alarcón señaló ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que durante su gestión se reunió en nueve oportunidades con funcionarios del Ejecutivo para conversar sobre la auditoría a la adenda Nº1 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco).

“Siete (reuniones) fueron en la Contraloría y dos en ministerios. De las siete, por lo menos a cuatro asistió Martín Vizcarra (entonces ministro de Transportes) y otras veces Fiorella Molinelli, que era viceministra (de Transportes) y estaba en la misma línea de preocupación de que se resuelva favorablemente la auditoría sobre Chinchero”, manifestó.

Fechas

Alarcón precisó que las reuniones con los citados funcionarios se dieron luego de una coordinación previa con Palacio de Gobierno, en la que participaron el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y el premier Fernando Zavala, quien le solicitó realizar un trabajo coordinado para agilizar los resultados sobre los proyectos Gasoducto, Chinchero y la Carretera de Penetración de la Sierra Norte.

“Se me dijo: quiero que la Contraloría ayude a destrabar (...) a partir de ahí se hicieron varias reuniones”, declaró.En esa línea, recordó una cita del 1 de setiembre del 2016 en la que Vizcarra asistió a la Contraloría. “Va con Fiorella Molinelli a plantearnos que estos son los proyectos que están trabados, que no avanzan, que no ejecutan y (me pide que) hagamos reuniones en conjunto”, sostuvo.

Asimismo, Alarcón resaltó que el proyecto Chinchero era la prioridad de Vizcarra y Molinelli. Agregó que también se reunió con ellos el 19 de enero del 2017 y le resaltaron que necesitaban que salga esa obra. Otra cita se dio el 20 de abril, en la que le pidieron que la auditoría al caso Chinchero debía ser favorable.

También se reunieron el 19 de mayo, pero en esta ocasión también participó el entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne.

Presionado

En otro momento, el excontralor sostuvo que una de las recomendaciones que dio la Contraloría sobre el caso Chinchero fue la de negociar. Sin embargo, eso no significaba que se realice una nueva adenda.

“No dijimos ‘haz una adenda’, sino que negocien la tasa de interés, como cualquier persona que va a un banco y pide un préstamo”, explicó.

A su salida de la Comisión de Fiscalización, Alarcón afirmó que el hecho de que el exministro Vizcarra haya trasladado la responsabilidad de la firma de la adenda de Chinchero a Molinelli no lo exime de responsabilidad. “Él era el titular del pliego y sabía lo que estaba firmando, no desconocía el hecho. Por eso lo incluimos en el informe y lo trasladamos a la Fiscalía”, expresó.

Invitados

Entre tanto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Tapia, sostuvo que para mañana está invitado el contralor Nelson Shack para que responda por el caso Chinchero, el Club de la Construcción y Conirsa, consorcio que integró Odebrecht y al que la empresa CyM Vizcarra le prestó servicios. También debe acudir la expresidenta de Ositran Patricia Benavente, quien renunció a su cargo luego de que la entidad que dirigía emitió una opinión favorable al proyecto Chinchero.