El exministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro respondió este domingo a la denuncia de presunto abuso sexual contra Jennifer Canani Panduro, cuando ella tenía 16 años. El exfuncionario indicó durante una entrevista en Cuarto Poder que no hubo delito y aseguró que se trató de una relación consentida.

En su descargo, el extitular del Minem, defendió su versión de los hechos y descartó que haya existido algún tipo de violencia o coerción. En ese contexto, aseguró que el vínculo se dio por decisión mutua.

“Mi único pecado fue enamorarme, es más, nos enamoramos”, indicó.

Alfaro reiteró que nunca incurrió en un acto de abuso y cuestionó la manera en que se ha presentado el caso en la opinión pública. En esa línea, rechazó ser señalado como responsable de un delito.

“Yo para empezar no violé a nadie. Nunca he violado a nadie”, afirmó.

El exministro también abordó la diferencia de edad entre ambos al momento de los hechos, cuando él era adulto y ella menor de edad. Pese a ello, insistió en que no existió aprovechamiento ni imposición en la relación. “No, de ninguna manera, porque yo nunca abusé de ella, nunca la forcé a nada”, señaló.

En otro momento, sostuvo que la relación se desarrolló en un entorno conocido por otras personas y que no generó cuestionamientos en ese contexto. Según su versión, el vínculo fue aceptado dentro del espacio social en el que se desenvolvían.

“Era una cosa que era normal en la zona donde vivía. No era ningún escándalo”, manifestó.

Asimismo, descartó sentir arrepentimiento por lo ocurrido y vinculó su postura a la existencia de un hijo en común con la denunciante. En esa línea, reafirmó su posición frente a los hechos que se le atribuyen.

“Tengo un hijo y por qué me voy a arrepentir. Me arrepentiría si no tendría el hijo”, expresó.

Contexto de la denuncia

La denuncia fue hecha pública días antes por Jennifer Canani Panduro, quien acusó a Alfaro de haberla agredido sexualmente cuando tenía 16 años y él 47. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en el año 2000, cuando el ahora exministro se desempeñaba en un cargo gerencial en una empresa eléctrica en Ucayali.

De acuerdo con su relato, todo se inició tras una salida con amigas en la que consumió una bebida, pese a no tener la costumbre de hacerlo. Luego de ello, señaló no recordar lo sucedido hasta despertar en una vivienda ajena, lo que generó sospechas sobre lo ocurrido.

La denunciante sostuvo que al recobrar la conciencia se encontraba desnuda en una habitación que no reconocía. En su testimonio, describió la situación de desconcierto en la que se encontraba al no poder reconstruir lo sucedido. “No me acordaba nada, no recuerdo cómo llegó, solo que amaneció desnuda en su cama”, manifestó.

También indicó que intentó presentar una denuncia en una comisaría de Pucallpa, pero no fue admitida debido al tiempo transcurrido. Asimismo, señaló que posteriormente mantuvo una relación con Alfaro, con quien tuvo un hijo, y que durante ese periodo habría enfrentado episodios de maltrato.

Según su versión, la convivencia estuvo marcada por situaciones de violencia psicológica y física que le impidieron acudir a las autoridades. Además, afirmó que su hijo fue enviado al extranjero siendo adolescente, lo que generó un distanciamiento entre ambos desde hace varios años.

La controversia generada por estas acusaciones se produjo mientras Alfaro ejercía funciones en el Ejecutivo. En medio de la creciente presión pública, el Gobierno oficializó su salida del Ministerio de Energía y Minas tras aceptar su renuncia.