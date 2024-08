En los últimos días, el rechazo ciudadano hacia las gestiones de las autoridades en distintas esferas y congresistas se ha desbordado en Perú. Al respecto, el exministro de Defensa y Cultura, Jorge Nieto, condenó la violencia, pero apoyó las protestas de la población.

“Como político me solidarizo con esas protestas y con esos rechazos (...) el Congreso tiene más de 90% de desaprobación y sin embargo sigue actuando como si tuviera plena legitimidad, tiene legalidad, sin duda. Su origen lo justifica. Pero está largamente desaprobado, como el Gobierno, y siguen actuando como si nada pasara”, expresó en una entrevista para Canal N.

Sobre cuáles serían las futuras consecuencias de no brindarle atención a los rechazos de la ciudadanía, Nieto alertó sobre un posible estallido social.

“Una posibilidad es que cualquier agravio que sea intolerable para la multitud sea motivo no de movilizaciones sociales, sino de estallido social, toma de carreteras, asalto de mercados o supermercados (...) sin la participación organizada de un partido político. La otra que es, la que yo prefiero creer, de la población con todos los partidos que están ahora representados en el Congreso y con alguno de los que están fuera del Congreso, sigue estando en la cabeza de la gente el sentimiento que ahora expresa”, dijo.

Así también, criticó el actual sistema de los partidos políticos y la conformación de bancadas, que durante los últimos años han variado su conformación.

“El sistema de franquicias que hoy día tenemos, que no es un sistema de partidos, es un sistema donde sabemos hay propietarios de partidos que venden en los sitios en las candidaturas para componer sus bancadas en el Congreso, tenemos una no representación de los ciudadanos sino representación de distinto tipo de lo mismo ilegales y algunos criminales”, expresó.

Para Nieto entre los temas más polémicos que han causado la indignación colectiva fueron la aprobación de las leyes que modifican la investigación del crimen organizado y atenta contra delitos de lesa humanidad. Así también, normas en contra la educación y el retroceso de la Sunedu y permite que el exámen del Serum sea hecho por el Ministerio de Salud. Por ello, aseguró que al ingresar a la política, el personaje debe entender que estará expuesto a la crítica.

“El político tiene una condición especial al ingresar en escena, abre su vida porque tiene que ser fiscalizada, tiene que ser o primero que hacemos es entregar y en el detalle más pequeño de nuestra vida porque es parte de la regla no expuesta”, expresó.

Sobre el trabajo de los ministros, para Nieto la mayoría ha cometido muchos errores. “Me parece que me quedaría con tres o dos, la verdad, es que no han tenido un rol. Uno siente que no hay Gobierno, sienten que alguien está cargo con las riendas en la mano, es el Congreso y ese es el problema”, cuestionó.





