La Sala Penal Especial de la Corte Suprema impuso al exministro del Interior, Juan Carrasco Millones, una pena de dos años y siete meses de prisión suspendida por falsedad genérica. Asimismo, dispuso que pague S/40 mil al Estado como reparación civil.

De acuerdo con el fallo, Carrasco consignó datos falsos en documentos administrativos mientras ejercía como fiscal provincial titular especializado en Criminalidad Organizada de Lambayeque. Las irregularidades se produjeron entre julio y agosto de 2021, cuando realizaba los trámites para incorporarse al Ministerio del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo.

Según la resolución, el exfiscal tramitó un permiso sin remuneración por razones personales, aunque ya sabía que existía la posibilidad de ser nombrado titular del Ministerio del Interior.

Más adelante, entregó una carta de renuncia a la Fiscalía con una fecha previa a su incorporación oficial al Ejecutivo, con la intención de hacer constar que había dejado sus funciones antes de asumir el despacho ministerial.

La Sala Penal Especial determinó que los dos documentos contenían datos falsos y que fueron empleados para confundir a las autoridades del Ministerio Público durante el proceso de desvinculación de Carrasco de la institución.

Como parte de la sentencia, la Corte Suprema también estableció que Carrasco deberá pagar S/40 mil al Estado por concepto de reparación civil. De esta suma, S/10 mil corresponden a la falsedad genérica y los S/30 mil restantes al aspecto civil vinculado con la aceptación ilegal del cargo, cuya acción penal fue declarada prescrita.

Durante el periodo de prueba, el exministro deberá cumplir determinadas reglas de conducta, como presentarse cada dos meses ante el juzgado para informar sobre sus actividades y solicitar autorización judicial si necesita ausentarse de su domicilio.