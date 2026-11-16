El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, destacó que el viaje oficial de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a China y Japón permitirá fortalecer las relaciones comerciales del Perú, impulsar la formalización económica y gestionar cooperación internacional frente a los efectos del fenómeno El Niño.

En declaraciones al programa Panorama, el canciller explicó que la participación de la mandataria en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) representa una oportunidad para establecer acuerdos y ampliar la cooperación con las principales economías de la región.

“Son tres cosas muy importantes, uno es la intensificación del libre comercio, segundo la promoción de medidas para la formalización de la economía y la cooperación frente al fenómeno El Niño con estos países”, sostuvo Espá.

Keiko Fujimori se reunirá con Xi Jinping en China

El titular de Relaciones Exteriores subrayó la importancia de APEC para el intercambio comercial internacional y recordó que China es el principal socio comercial del Perú, por lo que consideró especialmente relevante la agenda bilateral que cumplirá la jefa de Estado.

De acuerdo con la programación oficial, Keiko Fujimori sostendrá una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, el martes 17 de noviembre, a las 16:30 horas de ese país, en la ciudad de Shenzhen.

La mandataria también participará en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos de APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre, donde se abordarán asuntos relacionados con el comercio, las inversiones y la cooperación entre las economías integrantes del foro.

Perú busca cooperación internacional frente al fenómeno El Niño

Carlos Espá señaló que uno de los objetivos del viaje presidencial es promover mecanismos de cooperación para enfrentar los efectos adversos del fenómeno El Niño, además de impulsar medidas orientadas a la formalización de la economía peruana.

Esta agenda también fue presentada por el canciller durante la reunión ministerial de APEC del 3 de noviembre, en la que participaron representantes de las 21 economías miembros del foro.

En esa oportunidad, el ministro destacó la necesidad de que la apertura comercial, la innovación y la cooperación regional se traduzcan en beneficios concretos para la población.

Presidenta tendrá reuniones bilaterales y encuentro con el FMI

El canciller destacó que la mandataria tiene prevista una serie de encuentros con líderes de distintas economías y representantes de organismos internacionales durante su permanencia en Asia.

La agenda oficial incluye reuniones con autoridades de Vietnam, Brunéi, Chile, Singapur, México, Tailandia, Hong Kong y Filipinas, además del encuentro con el presidente chino Xi Jinping.

Asimismo, está programada una reunión con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el jueves 19 de noviembre, para abordar temas de interés económico.

Posteriormente, la presidenta viajará a Tokio, donde el viernes 20 de noviembre sostendrá una reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. La agenda incluye actividades empresariales y una ceremonia de firma de instrumentos de cooperación en gestión del riesgo de desastres, tecnología, agricultura y educación.

Carlos Espá destaca organización de visita del papa León XIV al Perú

En otro momento de la entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a la visita del papa León XIV al Perú, desarrollada del 11 al 16 de noviembre de 2026.

Espá calificó como exitosa la organización de las actividades del sumo pontífice y destacó la cercanía que, a su juicio, mostró con la población durante sus encuentros en Lima y otras regiones del país.

El canciller expresó además su reconocimiento a los efectivos de las fuerzas del orden por el trabajo desarrollado durante la permanencia del líder de la Iglesia católica en territorio peruano.

La gira presidencial por China y Japón fue autorizada por el Senado para el periodo del 15 al 21 de noviembre, con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Durante la ausencia de Fujimori, el despacho presidencial queda encargado al primer vicepresidente, Luis Galarreta.