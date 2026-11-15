El Poder Ejecutivo declaró en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por un plazo de 120 días calendario, según el Decreto Supremo N.º 018-2026-JUS, publicado este domingo 15 de noviembre en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La medida tiene como finalidad evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del ministerio, así como proponer reformas para optimizar sus procesos, fortalecer sus capacidades institucionales y mejorar la supervisión de los organismos públicos adscritos al sector.

¿Qué cambios se evaluarán en el Minjusdh?

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización estará a cargo de elaborar un diagnóstico que identificará posibles duplicidades de funciones, superposición de competencias y deficiencias administrativas.

La evaluación también comprenderá el presupuesto, la inversión pública, el planeamiento estratégico, la integridad institucional y los mecanismos de coordinación interna.

Los resultados serán presentados en un informe técnico al Despacho Ministerial, con recomendaciones para implementar mejoras organizacionales dentro del plazo establecido.

La norma precisa que la reorganización solo comprende al Minjusdh y no modifica directamente la estructura interna de sus organismos públicos adscritos.

El decreto fue firmado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda.