La Comisión Directiva del Congreso de la República aprobó por unanimidad reducir en casi S/ 450 millones su presupuesto institucional para el año 2027, según un comunicado oficial difundido el viernes 13 de noviembre.

El acuerdo fue alcanzado por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, presididas por Miguel Ángel Torres Morales y Óscar Reto Otero, respectivamente. Sin embargo, la reducción todavía deberá ser ratificada por los plenos de ambas cámaras.

Proponen destinar recursos a El Niño y seguridad ciudadana

Los representantes del Legislativo señalaron que propondrán al Poder Ejecutivo destinar los recursos previstos del recorte a la prevención y atención de los efectos del Fenómeno El Niño, así como al fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Asimismo, sostuvieron que el presupuesto planteado para 2027 será menor al del año anterior y que la decisión busca mejorar el uso de los recursos públicos.

Por su parte, Miguel Ángel Torres destacó el acuerdo alcanzado entre ambas cámaras y señaló que la medida forma parte de los esfuerzos para contener el gasto durante la implementación del sistema bicameral.