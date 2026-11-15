César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo (UCV) y exgobernador de La Libertad, se reunió en Palacio de Gobierno con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.
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También participaron del encuentro el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y el Premio Nobel de la Paz 2015, Abdessattar Ben Moussa. Asimismo, Richard Acuña y Jeannette Tantaleán, presidente del Directorio y rectora de la UCV, respectivamente.
“Un encuentro que nos recuerda la importancia del diálogo, el respeto y la educación para construir un mejor país”, dijo César Acuña.
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