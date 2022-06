El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, descartó que vaya a convertirse en colaborador eficaz en el marco de las investigaciones que se siguen por el caso Puente Tarata, pues aseguró que no tiene ninguna participación en el caso.

En diálogo con Exitosa, Silva Villegas negó que se haya reunido con el empresario Zamir Villaverde o Karelim López en su despacho cuando lideraba el MTC, además dijo que no solía despachar con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno pues pasaba más tiempo trabajando en su sector.

“[¿Usted será colaborador eficaz?] Con qué voy a colaborar si no sé nada. Me llama la atención que me relacionen con Palacio de Gobierno porque yo no estaba ahí. Del 2020 para atrás ha habido toda la vida una organización criminal porque Karelim López entraba como en su casa al MTC, pero a mi despacho no ha llegado”, manifestó.

“A mi me pueden acusar de lo quieran, pero nunca voy a hablar de nada de lo que no sé, el presidente lo primero que te dice es ‘Juan anda con las uñas cortadas’, nunca hemos tenido esa confianza. Se han confundido si quieren que me declare como colaborador eficaz”, añadió.

En otro momento, dijo no recordar si conoce o no Zamir Villaverde y aseveró que pedirá los audios entregados al Ministerio Público para hacerles un peritaje que pruebe su autenticidad.

“[¿Conoce usted a Zamir Villaverde?] Yo no puedo recordar ese tipo de cosas pero sí estoy seguro de lo que ellos hagan en Palacio de Gobierno yo no soy responsable porque no estuve ahí y a mi despacho él nunca ha llegado, a mi departamento tampoco, yo entiendo que hay un afán por involucrarme en hechos, se nota”, refirió.

“Esos audios hay que ver si son verídicos, antes de opinar de eso vamos a pedir los audios, si son reales sería algo concreto, de lo contrario no”, enfatizó.

Finalmente, aseveró que el presidente Pedro Castillo no es su amigo íntimo y que solo se le invitó para que asuma la cartera de Transportes y Comunicaciones.

“No puedo hablar de traición [de Pedro Castillo], no le debo favores, estoy seguro de que no lo he defraudado, jamás hablaré de algo que yo no sé, jamás he hecho negocios con él”, sostuvo.

“Me dicen que es soy un “amigo íntimo” y yo qué amigo intimo soy, yo no soy amigo íntimo, soy una persona que me han invitado para asumir esa responsabilidad y he demostrado que he trabajado de la mejor manea”, dijo.