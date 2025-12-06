El exministro de Energía y Minas Jorge Montero expresó su respaldo a los nueve puntos técnicos que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó ante el Congreso para fortalecer el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), antes del debate parlamentario que terminó por aprobar una ampliación acotada del proceso.

Durante una entrevista en La Semana en RCR, Montero calificó las propuestas expuestas por el ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz como “excelentes”. Además, destacó que se trata de un paquete “muy bien diseñado, muy bien pensado y muy técnico”, orientado a acelerar la formalización y garantizar mayor control sobre la actividad minera en pequeña escala.

Respalda ampliación acotada del Reinfo

El exministro precisó que la decisión del Pleno de ampliar el Reinfo por un año beneficia únicamente a los 31,560 mineros que permanecen dentro del registro y que han mostrado avances en sus expedientes. Subrayó que esta extensión tiene un enfoque distinto al de las anteriores, pues el Minem, habilitado por la Ley 32213, ya cuenta con metodologías, datos y herramientas normativas para culminar la formalización en un plazo de seis meses.

El ex titular del Minem remarcó que, a diferencia de otros procesos, en esta ocasión el sector sí participó activamente en el debate y entregó al Parlamento un sustento técnico claro.

“Decir que el Minem no intervino es incorrecto. Esta ampliación no es improvisada; ahora existen todos los instrumentos para cerrar la formalización”, afirmó.

No habrá reincorporación de los 50,565 mineros depurados

Uno de los puntos más enfáticos de Montero fue la imposibilidad de permitir el retorno de los 50,565 mineros que fueron retirados del Reinfo el pasado 30 de junio. Señaló que la mayoría de ellos permaneció suspendida durante más de cuatro años sin declarar producción ni demostrar actividad económica.

“Eso es inadmisible”, sostuvo, al recordar que la depuración obedeció al incumplimiento sostenido de las obligaciones mínimas para permanecer en el registro.

Nuevos estándares y trazabilidad obligatoria

El exministro explicó que los mineros que siguen en proceso deberán cumplir con requisitos más estrictos, entre ellos la trazabilidad en tiempo real del mineral. Esta exigencia incluye puntos de control sobre origen, procesamiento y destino de la venta, lo que permitirá reducir desvíos y detectar operaciones irregulares.

En ese contexto, añadió que el marco normativo vigente, que regula la pequeña minería y la minería artesanal desde 2002, ha quedado desfasado. Por ello, consideró indispensable impulsar una nueva ley MAPE que responda a las condiciones actuales del sector y permita supervisar la actividad con criterios técnicos modernos.

Responsabilidad del Ejecutivo y avance del proceso

Por otro lado, Montero recordó que, tras la aprobación de la Ley 32213, el Ejecutivo asumió la responsabilidad de culminar la formalización debido a que los gobiernos regionales no lograron hacerlo. En ese sentido, indicó que en los últimos meses se han elaborado metodologías, bases de datos y herramientas administrativas para ejecutar esta tarea de manera ordenada.

“La formalización real ahora es posible porque hay un diseño técnico completo. El reto es aplicarlo”, sostuvo.