El expresidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre los retos que enfrentaría un eventual gobierno liderado por Keiko Fujimori. Durante una entrevista en RPP, el expremier señaló que la administración entrante asumiría un Estado con problemas de gestión en distintas entidades públicas.

En ese contexto, planteó la necesidad de realizar cambios en la estructura del aparato estatal. Asimismo, indicó que cualquier reforma de ese tipo dependería de acuerdos políticos dentro del Ejecutivo y el Parlamento.

Álvarez sostuvo que una eventual gestión debería intervenir ministerios y organismos del Estado. El objetivo, según explicó, sería corregir el funcionamiento de instituciones que no estarían cumpliendo adecuadamente sus funciones.

El exjefe del gabinete precisó que estas medidas requerirían respaldo del Consejo de Ministros y apoyo legislativo. Con ello, señaló que la viabilidad de las reformas estaría sujeta a consensos políticos.

En su evaluación, el ex primer ministro también mencionó la necesidad de revisar estructuras internas dentro del Estado. Esto con el fin de reducir la influencia de intereses ajenos al servicio público.

Advertencia sobre posibles conflictos legales

El ex titular de la PCM advirtió que una reestructuración de esta magnitud podría generar cuestionamientos en el ámbito judicial. Según indicó, algunas decisiones podrían ser revisadas incluso por el Tribunal Constitucional.

Frente a ese escenario, señaló que el próximo gobierno debería respaldar legalmente las medidas que adopte. También consideró que la defensa jurídica de las reformas sería parte del proceso de implementación.

Álvarez remarcó que el Estado debe cumplir una función orientada al servicio ciudadano. En ese sentido, planteó que las instituciones públicas no deben responder a intereses particulares.

“Al final de cuentas, el Estado es un instrumento para servir a los intereses de los ciudadanos, no es para que sirva a determinados grupos políticos o a determinados intereses económicos”, comentó.