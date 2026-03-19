El expresidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que los cambios recientes en el gabinete ministerial responden a presiones e intereses de distintos grupos, la disputa por espacios de poder, entre otros factores como la resistencia a la reestructuración de Petroperú.

Ernesto Álvarez afirmó en declaraciones a Canal N, que existen presiones desde el Congreso. “ Sí, evidentemente. Hay una lucha de poder al interior del Congreso. Además, hay grupos económicos, desde grupos de izquierda a grupos de derecha, que presionan al estado y presionan al gobierno para lograr sus beneficios, para lograr sus objetivos ” , subrayó.

“Eso es normal en una democracia, pero lo anormal es que el gobierno no sea lo suficientemente fuerte y respaldado por los electores para poder decir no cuando no es conveniente y priorizar con un criterio de bien común el dinero público”, aseveró.

El expremier precisó que existe una dinámica en la que congresistas realizan pedidos para atender demandas de sus electores, lo que termina influyendo en las decisiones del Gobierno.

Ernesto Álvarez también señaló que cada bancada no mantiene una disciplina uniforme, lo cual provoca numerosos requerimientos hacia el Ejecutivo. “No hay partidos políticos serios, programáticos, que tracen líneas a largo plazo. No hay líderes políticos. Es más, casi se podría afirmar que hay muy pocos políticos”, indicó.

Voto de confianza

A decir del exjefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez, el voto de confianza debería otorgarse con rapidez . Indicó que si bien el gabinete ya se encuentra en funciones, la aprobación del Congreso permitiría generar estabilidad, al menos por un periodo de tiempo.

Asimismo, calificó como una “expresión política” la afirmación de que los cambios en el gabinete se debieron a la inseguridad ciudadana, ya que este problema no puede resolverse en el corto plazo.

Sobre la también expremier, Denise Miralles, dijo que se trata de una profesional con perfil técnico, cuya gestión implicaba priorizar el uso de recursos públicos frente a diversas demandas.

Respecto a la actuación del Tribunal Constitucional, agregó que debe emitir pronunciamientos dentro de los plazos del proceso electoral; y que sus decisiones deben considerar la línea jurisprudencial correspondiente.