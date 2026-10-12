El excongresista Guillermo Bermejo solicitó a la Corte Suprema que anule la sentencia en su contra por afiliación a una organización terrorista. El recurso fue evaluado el 2 de octubre de 2026 por la Sala Penal Transitoria, presidida por el magistrado Jorge Salas Arenas, en una audiencia que no se transmitió por Justicia TV.

La defensa de Bermejo argumenta que no existen pruebas suficientes para acreditar su afiliación a una organización terrorista y cuestiona la ausencia de un documento firmado que demuestre su vinculación con dicha agrupación. Asimismo, cita publicaciones en redes sociales en las que el excongresista se habría manifestado en contra de Sendero Luminoso. Su representación legal está a cargo de Duberlí Rodríguez Tineo, expresidente del Poder Judicial.

La sentencia se basó en testimonios que relacionarían a Bermejo con campamentos de la organización liderada por los hermanos Quispe Palomino en 2009. De acuerdo con lo expuesto, los declarantes señalaron que el excongresista habría trasladado personas hasta esos lugares y recibido encargos.

La Corte Suprema deberá resolver si confirma o anula la condena, en medio de los argumentos de la defensa, que cuestiona la suficiencia de las pruebas de afiliación, y los testimonios y elementos probatorios que sustentaron la sentencia.