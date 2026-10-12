El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, cuestionó la negativa del Congreso a otorgar facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori y calificó la posición de algunos parlamentarios como un “afán obstruccionista sin precedentes”.

En entrevista en “Punto Final”, sostuvo que la aprobación de estas atribuciones es fundamental para fortalecer la estrategia del Ejecutivo contra la inseguridad y el crimen organizado.

Belaunde consideró sorprendente que se rechace el pedido de facultades a un gobierno recién instalado y recordó que el Congreso otorgó estas atribuciones durante la gestión de Pedro Castillo. Asimismo, señaló que el Parlamento puede modificar o retirar las propuestas que considere necesarias durante la revisión de las normas, por lo que pidió permitir que el Ejecutivo avance con las medidas planteadas en materia de seguridad.

El titular del Ministerio de Defensa explicó que las facultades permitirían establecer mecanismos para catalogar a determinadas bandas criminales como grupos hostiles u organizaciones terroristas y facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en su combate, tomando como referencia experiencias de países como Ecuador y Colombia. En paralelo, el Gobierno impulsa la creación del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, para enfrentar al crimen organizado.

Precisó que el comando cuenta con 1.350 efectivos, de los cuales 500 pertenecen a las Fuerzas Armadas. Belaunde también destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y los organismos de inteligencia.

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