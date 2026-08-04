El exprocurador anticorrupción Amado Enco planteó que el Ministerio Público y el Poder Judicial revisen los procesos vinculados al caso Lava Jato, tras las recientes decisiones del Tribunal Constitucional.

“Advertir si acaso hay algún elemento que podría estar viciando de constitucionalidad los procesos y, de oficio, puedan corregir el curso de las investigaciones”, dijo a Canal N.

Enco mencionó como ejemplo los casos de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Alejandro Toledo, seguidos por el Equipo Especial.

“Todos están camino a caerse por errores de los fiscales al momento de plantear su estrategia inicial de investigación”, resaltó.

El exfuncionario saludó la reorganización del Ministerio Público por la forma en que se llevaron los casos.

“Estas investigaciones tenían más un tinte político que jurídico”, concluyó.