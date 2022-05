“Como Pedro por su casa”, esa es la frase que mejor podría describir a Bruno Pacheco, exsecretario presidencial de Pedro Castillo, prófugo de la justicia desde el 28 de marzo.

Y es durante la audiencia de apelación por la prisión preventiva de 36 meses en su contra, el exfuncionario reapareció para participar desde la clandestinidad.

EXCUSAS

Durante la sesión, Bruno Pacheco hizo uso de la palabra para defenderse.

“Me siento sorprendido de que hayan involucrado en el caso Puente Tarata. No tengo nada que ver con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”, aseguró.

Además, aseguró vivir en una misma dirección, tener arraigo laboral y que su celular se encuentra interceptado.

“Ahora, señor juez, como dice, no me encuentro a derecho por la única razón que estoy ejerciendo el derecho, como dice la Constitución, a la vida y a la libertad. Tengo amenazas contra mi vida”, dijo Pacheco.

El exsecretario de Palacio de Gobierno cuestionó que la Fiscalía haya solicitado prisión preventiva en su contra.

“He sido la primera persona que me he acercado al despacho de la fiscal Zecenarro a ponerme a disposición. El hecho de que haya guardando el derecho al silencio no quiere decir que estoy obstaculizando las investigaciones”, reclamó.

IMPLICADOS

El abogado Luis Vivanco, defensa legal de Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo, también participó de la audiencia.

Vivanco consideró que los señalamientos de las presuntas negociaciones o cercanía a funcionarios de parte de los sobrinos de Castillo, son “premisas genéricas”,

El letrado cuestionó que las declaraciones de la empresaria Karelim López, también investigada en el caso, sean tomadas en cuenta.

Además, afirmó que “el hecho de que (sus patrocinados) estén no habidos, no es un dato negativo que deba ser tomado en cuenta para perjudicarlos”.

Cabe precisar también se encuentran prófugos de la justicia desde el 28 de marzo.

Los antes mencionados son investigados por la presunta licitación irregular de la obra Puente Tarata en San Martín mediante Provías Descentralizado del MTC.