La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó -por poco- el informe de opinión sobre las facultades legislativas que irá a la Comisión de Constitución.

Un sector del bloque de la oposición votó en contra del documento, incluida Giannina Avendaño, diputada de Juntos por el Perú (JP) y presidenta de la Comisión de Constitución.

EL TEXTO

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, la comisión opinó favorablemente sobre la solicitud de facultades en la materia específica de fortalecer la gestión ambiental, la simplificación administrativa, la certificación ambiental global y la remediación ambiental; así como la solicitud de facultades para transición energética, diversificación de la matriz y promoción de energías renovables e hidrógeno verde.

Durante el debate, el presidente de la comisión, Arturo Alegría, cuestionó que algunos diputados hayan cuestionado no haber recibido el tiempo con mayor anticipación.

“Si un informe de nueve hojas llega el viernes en la noche, porque tengo al equipo técnico trabajando todo el día, lo mínimo que deberíamos hacer nosotros como representante es leerlo”, afirmó.

A la salida de la sesión, Alegría cuestionó al bloque que votó en contra.

“¿Así querían gobernar los Juntos por el Perú? Eso no solamente me resulta irresponsable, sino que la verdad es que marca lamentablemente una línea de acción de una bancada", dijo.

Arturo Alegría de Fuerza Popular preside la Comisión de Medio Ambiente. Foto: Arturo Alegría / Facebook.

LOS VOTOS

El documento recibió nueve votos a favor de las bancadas de FP (6), Renovación Popular (2) y Obras (1); en contra votaron nueve integrantes de las bancadas de Juntos por el Perú (5), Buen Gobierno (3) y Ahora Nación (1); mientras que en abstención votó Andrea Medina de Obras.

Debido al empate, el voto dirimente quedó en manos de Alegría, por lo tanto, el documento fue aprobado y será remitido a la Comisión de Constitución.