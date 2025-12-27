El congresista Carlos Anderson falleció este viernes 26 de diciembre a los 65 años, según confirmaron fuentes oficiales. El parlamentario, quien ejercía como legislador no agrupado, era economista de profesión y tuvo una destacada trayectoria en el sector público antes de ingresar al Congreso. Las causas de su deceso se mantienen en reserva.

El Parlamento emitió un comunicado a través de la red social X expresando sus condolencias a los familiares del legislador.

El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez por su sensible fallecimiento.



Que en paz descanse. pic.twitter.com/U7Av7bkNjb — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 26, 2025

“El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez por su sensible fallecimiento”, se indica en el pronunciamiento.

Trayectoria en el sector público

Anderson fue designado en 2013 como presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) durante la gestión del expresidente Ollanta Humala. Durante su cargo lideró las políticas de planificación estratégica del Estado peruano hasta 2015, cuando presentó su renuncia al puesto tras dos años de gestión.

Su expertise como economista lo convirtió en una figura reconocida en el análisis de políticas públicas y temas económicos del país. Esta trayectoria técnica precedió su posterior ingreso a la actividad política parlamentaria.

Carrera política

El economista inició su vida política en 2006, cuando postuló por primera vez al Congreso con el partido Fuerza Perú, aunque no alcanzó los votos necesarios para obtener un escaño. Cuatro años después, en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020, intentó nuevamente llegar al Legislativo bajo la agrupación Perú Patria Segura, pero tampoco resultó elegido.

En las elecciones generales de 2021 logró conseguir su curul al postular con Podemos Perú. Sin embargo, poco tiempo después abandonó dicha bancada debido a diferencias con la agrupación política, continuando su labor parlamentaria como congresista no agrupado hasta el día de su fallecimiento.

Anderson se convierte en el quinto parlamentario que pierde la vida durante el periodo legislativo 2021-2026. Los otros cuatro legisladores fallecidos fueron Enrique Wong de Podemos Perú, Nano Guerra García de Fuerza Popular, Fernando Herrera Mamani de Perú Libre y Hitler Saavedra de Somos Perú.

