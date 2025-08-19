El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que detuvo las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato, ha generado reacciones encontradas en el Congreso de la República.

Entre las voces a favor, el parlamentario José Cueto aseguró que la medida no constituye un blindaje, sino una forma de preservar la investidura presidencial. “Se está cuidando la investidura presidencial, independientemente del nombre”, afirmó para canal N. Consultado sobre las críticas de los deudos de las víctimas de las protestas, indicó que el proceso continuará, pero sin comprometer la imagen del cargo.

En la misma línea, Alex Paredes destacó que la decisión respeta la Constitución y el rol del TC como órgano autónomo. “No es un blindaje, para nada. Si hubiera habido blindaje, ¿dónde están los expresidentes?”, puntualizó para el mencionado medio, recordando que la justicia ya ha procesado a exmandatarios que cometieron delitos.

Asimismo, la congresista Maricarmen Alva pidió respetar la institucionalidad: “En democracia hay que acatar y respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional, te gusten o no”, indicó para canal N.

Por otro lado, se alzaron posturas críticas. Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética, sostuvo que la presidenta, al igual que cualquier funcionario, debería someterse a investigaciones. “Todo funcionario y la presidenta, con más razón, tienen que aclarar los hechos que se le imputan”, declaró.

En tanto, el legislador Edward Málaga señaló que, aunque respeta la institucionalidad, la decisión puede ser vista como un apoyo político en un contexto de investigaciones justificadas. “Se le está dando una mano en las investigaciones en su contra”, advirtió.

Así, las posturas del Parlamento reflejan un escenario polarizado frente al fallo del TC que, en la práctica, suspende las indagaciones contra Boluarte hasta el final de su gestión presidencial.