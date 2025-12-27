La familia del congresista Carlos Anderson Ramírez solicitó que las honras fúnebres se mantengan en el ámbito privado y rechazó cualquier ceremonia oficial en el hemiciclo del Congreso. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó en Exitosa que los familiares del parlamentario solicitaron expresamente que no se realice ningún acto público en el Legislativo.

“Según tengo entendido, la familia lo que desea es una ceremonia privada, o sea que no va a haber ningún acto público en el congreso”, declaró la autoridad parlamentaria.

Licencias médicas frecuentes

El presidente encargado también reveló que Anderson había estado ausente de sus funciones parlamentarias en repetidas ocasiones durante los últimos meses debido a complicaciones de salud que requerían atención médica.

“Ya en el último tiempo estuvo bastantes veces con licencia porque lamentablemente estaba enfermo. Y ahora nos hemos enterado de su sensible deceso”, explicó Rospligiosi.

Estas ausencias se hicieron frecuentes conforme avanzaba el año, aunque el parlamentario intentó mantener su participación cuando su condición se lo permitía. La naturaleza específica de la enfermedad que aquejaba a Anderson no ha sido divulgada oficialmente por respeto a la privacidad familiar.

Trayectoria como economista y periodista

El presidente del Congreso recordó la trayectoria profesional del congresista fallecido.

“Yo conocí a Carlos hace muchos años, él era un economista que hacía periodismo también en una radio, ingresó al congreso y desarrolló una labor muy importante”, señaló el titular del Parlamento.

A pesar de no pertenecer a ninguna bancada política, Anderson mantuvo un rol activo en el Legislativo.

“Era independiente pero siempre estaba aportando, tenía como tú dices una posición crítica. Fue uno de los más preparados que estaban en el congreso”, afirmó el presidente parlamentario.

La decisión de la familia de Anderson contrasta con el protocolo habitual que el Congreso suele realizar cuando fallece un parlamentario en ejercicio. Tradicionalmente, el Legislativo organiza ceremonias oficiales en el hemiciclo con honores institucionales, permitiendo que colegas y autoridades rindan tributo al congresista fallecido.

Sin embargo, el pedido expreso de privacidad obligó al Congreso a suspender cualquier planificación de actos oficiales, respetando el deseo de los deudos de mantener un luto estrictamente familiar. Esta solicitud será acatada completamente por la institución parlamentaria.

E se convierte así en el quinto legislador fallecido durante el periodo 2021-2026, aunque el único cuya familia ha optado por ceremonias exclusivamente privadas, marcando un precedente en el protocolo institucional del Parlamento peruano.