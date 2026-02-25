Fátima Soraya Altabás Kajatt juró como ministra de Cultura en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, presidida por el presidente de la República, José María Balcázar.

La abogada asume el cargo en reemplazo de Alfredo Martín Luna Briceño y se integra al gabinete ministerial encabezado por Denisse Miralles.

Perfil de la nueva ministra de Cultura

Altabás Kajatt posee una especialización en gestión pública, control interno y en prevención y lucha contra la corrupción. También, cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos estratégicos y gerenciales en instituciones públicas y privadas, con sólidos conocimientos en sistemas administrativos y amplia trayectoria en la coordinación de relaciones interinstitucionales en el ámbito público y privado.

Su trayectoria incluye la elaboración, implementación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos orientados al fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno y Capacidades lnvestigativas en Lucha contra la Corrupción; la reforma del sistema de justicia, la democracia y la gobernanza; así como el fomento de la ética y la transparencia pública, todos desarrollados en el marco de la cooperación internacional con organismos multilaterales y convenios con entidades públicas y privadas.

Asimismo, cuenta con amplia experiencia en la dirección y supervisión de políticas de relacionamiento internacional con Organismos Superiores de Control Gubernamental, organismos multilaterales y agencias cooperantes.

Además, la nueva titular de Cultura tiene más de 10 años de experiencia docente y fue invitada por el Gobierno de Estados Unidos a participar en el Programa de Visitantes Internacionales sobre Tráfico Ilícito de Drogas, Terrorismo Internacional y Crimen Organizado en 2004.

Fue condecorada por el Gobierno del Perú con la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” en el grado de Comendador (Resolución Suprema N.º 141-2009-RE del 7 de abril de 2009), en reconocimiento a su destacado desempeño en la organización del Foro APEC 2008 realizado en el país.



