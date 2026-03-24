El candidato presidencial de Frente de la Esperanza 2021, Fernando Olivera, abordó el tema del abastecimiento y el precio del gas durante el bloque de pregunta ciudadana del debate presidencial 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. El postulante respondió a una ciudadana de San Juan de Lurigancho que cuestionó la inestabilidad en el suministro y el incremento de los costos para las familias peruanas.

Pregunta ciudadana

La consulta surgió cuando Alexandra Paricio Quinto, vecina del distrito de San Juan de Lurigancho, recordó los recientes problemas de abastecimiento de gas y el aumento de precios en el país. En esa línea, la partipante señaló que estas fluctuaciones impactan directamente el presupuesto de los hogares y preguntó qué medidas concretas implementaría el gobierno de Fernando Olivera para garantizar un abastecimiento estable y evitar que esta situación se repita en el futuro.

Replica de Fernando Olivera

El aspirante a la presidencia defendió el uso del servicio en todos los hogares del país e insistió que su uso debe utilizarse para la reactivación productiva del país. dejó claro que el gas de Camisea no es un recurso para unos pocos, sino para todo el país.

“El gas de Camisea es de los peruanos y, por lo tanto, debe atender al uso doméstico y a lo necesario para el proceso de industrialización que yo tengo la decisión de adoptar”, subrayó.

El candidato también aprovechó su intervención para criticar que hasta la fecha aún no se haya esclarecido la causa de la deflagración del gasoducto de Camisea.Según el candidato, el concesionario ha estado amparado por lo que califica como gobiernos corruptos que han permitido que, a lo largo de los años de vigencia del contrato, no se cumpla con la masificación del gas a nivel nacional.

“Se está protegiendo a quien tiene una responsabilidad por la que debe responder pecuniariamente, incluso penalmente... No es posible que se cometan estos tipos de accidentes y que no se aclaren. Hay que exigir responsabilidades y al mismo tiempo impulsar la masificación para que el gas llegue a más hogares”, señaló.

En el ámbito industrial, propone vincular el gas de Camisea con la producción de fertilizantes, citando el caso de Cachimayo, donde se puede transformar el gas en urea y otros insumos agrícolas.

“Voy a crear una empresa nacional de fertilizantes del Perú para que se produzca allí los fertilizantes para todo el agronacional, que entregaremos a precio de costo, y no como ahora, donde Industrias Camisea ha condicionado el precio”, sostuvo.

Con este enfoque, el candidato intenta vincular la estabilidad del abastecimiento de gas con la competitividad del sector agrícola y la reducción del impacto de las alzas de precios en los hogares.