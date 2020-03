¿Cómo toma las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar la expansión del coronavirus? ¿Qué opina de la extensión del estado de emergencia por 13 días?

Es muy difícil analizarlo porque desde el punto de vista de muchos médico, es necesario (ampliar el plazo) para frenar la expansión del virus; pero desde el punto de vista de varios economistas, es insostenible.

¿Por qué insostenible?

Porque hay millones de trabajadores que son informales y ellos no pueden subsistir con la cuarentena y la economía paralizada.

Entonces, ¿en qué escenario se tendría que poner el Gobierno para evitar la expansión del virus y a la vez evitar que la economía se vea afectada?

Me parece que la mejor solución es mantener cierta restricción de la gente, pero no someterlos a una cuarentena o un toque de queda total. Esa es una solución intermedia.

¿Una parcial restricción del aislamiento social resolvería los problemas de los sectores más vulnerables?

Sí. Permitiría que las personas trabajen unos días y no toda la semana. Sería una solución intermedia para frenar la propagación del virus. Deberían mantener restricciones, pero no impedir que la gente, que no tiene recursos y que vive del día a día, salga a trabajar. Se ha probado que todos estos programas del Estado no llegan a toda la gente.

¿Quiere decir que lo dispuesto perjudica a millones de trabajadores?

Sí. Sobre todo a los informales.

Lo que usted plantea puede significar un riesgo de exponer a más personas al contagio.

La gente no puede mantenerse indefinidamente sin trabajar. Eso está claro. En cuatro semanas no se va a detener la expansión del virus. El sistema de Salud del país no tiene los recursos para bloquear la expansión. No se puede mantener indefinidamente la cuarentena.

¿Qué opina de la medida que busca que las personas detenidas durante el toque de queda sean derivadas al Ministerio Público?

Son amenazas (del presidente). Eso va a saturar al Ministerio Público y es muy difícil que eso vaya a suceder porque estamos hablando de miles de personas. Además, el MP se encuentra en cuarentena y él (Martín Vizcarra) está proponiendo medidas que no se van a cumplir. Eso es secundario, no tiene importancia. Mientras se prolongue el estado de emergencia, eso no se va a cumplir.

Perfil

Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior

Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha sido investigador del Instituto de Estudios Peruanos y ministro del Interior en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.