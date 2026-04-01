El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció la presentación de un proyecto de ley para definir el delito de lesa humanidad en el país. Según explicó, la iniciativa responde a una exhortación del Tribunal Constitucional y busca incorporar esta figura en el Código Penal.

El legislador de Fuerza Popular precisó que la propuesta se basa en lo establecido en el Estatuto de Roma, vigente en el Perú desde 2002. Esta norma define los delitos de lesa humanidad como actos cometidos en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil no combatiente.

En ese contexto, Rospigliosi sostuvo que en el Perú no se han registrado este tipo de delitos. Argumentó que, para que se configuren, debe existir un patrón sistemático de violencia contra civiles, lo cual -según afirmó- no ha ocurrido en el país.

“ En el Perú no ha habido delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad son delitos muy graves cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una determinada población civil no combatientes y con pleno conocimiento del hecho. Eso no ha ocurrido en el Perú, nunca ”, dijo Fernando Rospigliosi.

Asimismo, indicó que, de aprobarse la norma, los jueces deberán ceñirse estrictamente a esta definición al momento de aplicar la ley. Cuestionó que, en procesos relacionados con hechos de hace más de cuarenta años, algunos magistrados habrían interpretado o aplicado la figura de manera indebida, pese a lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

El titular del Parlamento también denunció que ciertos jueces han sido reportados ante la Junta Nacional de Justicia por estas decisiones. En esa línea, criticó lo que calificó como una aplicación “ilegal” del concepto de lesa humanidad y reiteró su postura de que dichos delitos no se han producido en el país.

“En casos de más de cuarenta años, aplican esta ley de manera ilegal, o se niegan a aplicar esta ley de manera ilegal, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya la declaró constitucional”, refirió.