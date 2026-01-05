El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, expresó sus deseos de que Venezuela inicie pronto un proceso de transición democrática tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.​

El titular del Parlamento afirmó que tras la captura de Maduro muchos migrantes podrán regresar a casa.

“Esperemos que ahora avance una transición hacia la democracia, que el pueblo venezolano pueda vivir en paz y que millones de venezolanos que se han visto obligados a huir del país por la represión y la miseria puedan regresar a su país y vivir tranquilamente, en paz y prosperidad”, manifestó.​

El legislador subrayó el impacto regional de la crisis venezolana, recordando los problemas migratorios que ha generado en Perú y otros países de América Latina.

“Ojalá que eso ocurra lo más pronto posible. Esto va a ayudar a todo el continente, porque los venezolanos están dispersos en muchos países y ya sabemos los problemas que hemos tenido en el Perú y en otros lugares”, insistió Rospigliosi.

El legislador destacó que la estabilización política en Venezuela aliviaría la presión sobre los países receptores de migrantes.​

Por otra parte, Rospigliosi también señaló la fuerte influencia cubana sobre el régimen venezolano, que durante años se habría beneficiado económicamente del petróleo del país caribeño. Según el presidente del Congreso, el modelo comunista cubano “ha fracasado y ha subsistido aprovechándose de los recursos de otros países”.​

La Venezuela chavista estaba colonizada por la dictadura comunista cubana. Maduro estaba custodiado -y controlado- por cubanos que cayeron ante la fuerza Delta. Los cubanos han succionado el petróleo venezolano desde hace décadas, a duras penas sobreviven gracias a eso. Y ahora? pic.twitter.com/xF7D66wic6 — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 5, 2026

Finalmente, el congresista reiteró su deseo de que Venezuela resuelva rápidamente su situación política, permitiendo el retorno de sus ciudadanos y el inicio de una etapa democrática que garantice paz y bienestar para toda la población. Rospigliosi enfatizó la importancia de esta transición no solo para Venezuela, sino para la estabilidad de toda la región sudamericana.