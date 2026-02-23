El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó de inconstitucional cualquier posibilidad de otorgar un indulto a Pedro Castillo en la actualidad. Según su análisis, esta medida carece de viabilidad inmediata y representaría una seria transgresión al marco legal vigente.

Rospigliosi detalló que el procedimiento para un indulto exige la revisión previa de una comisión especializada y otros requisitos formales. A su juicio, estos mecanismos no se encuentran operativos en este momento, lo que hace inviable cualquier intento inmediato.

Apoyo condicionado a de Soto

Respecto a la designación de Hernando de Soto como jefe del Consejo de Ministros, Rospigliosi manifestó una opinión favorable desde su perspectiva personal. Reconoció la sólida reputación del economista tanto a nivel nacional como internacional.

No obstante, el legislador enfatizó la importancia de conocer la integración total del nuevo Gabinete Ministerial. Para él, la efectividad del equipo dependerá de la calidad de todos los ministros designados en medio de la coyuntura actual.

Rospigliosi mostró preocupación ante la eventual cercanía del presidente José María Balcázar con figuras ligadas al castillismo en su entorno inmediato. Aunque recomendó esperar los anuncios oficiales, advirtió que esta situación generaría una percepción negativa.

En cuanto al papel del Parlamento, el congresista subrayó la necesidad de ejercer un control riguroso dentro de los límites constitucionales. Según su visión, el Congreso tiene la obligación de prevenir cualquier acción que vulnere el ordenamiento jurídico.

Defensa del BCR

Sobre una posible vacancia presidencial, Rospigliosi aclaró que la censura no aplica al jefe de Estado, reservándose esta figura para casos con fundamentos específicos. En todo caso, dejó establecido que tales resoluciones quedarán en manos de la mayoría parlamentaria.

El legislador reafirmó la independencia del Banco Central de Reserva, amparada por la Carta Magna de 1993 bajo la gestión de Julio Velarde. Insistió en que no existe margen legal para injerencias políticas en su funcionamiento autónomo.

Denuncias en evaluación institucional

Frente a las imputaciones contra José María Balcázar, Rospigliosi indicó que las instancias legislativas especializadas son las únicas autorizadas para revisar estos asuntos. Destacó que ninguna autoridad externa puede condicionar las deliberaciones de dichas comisiones.

Finalmente, el presidente interino del Congreso anticipó la juramentación del nuevo equipo ministerial en breve, seguida de su comparecencia para buscar el respaldo parlamentario. Consideró esencial esta formalidad para atenuar la inestabilidad política que atraviesa el país.