Fernando Tuesta: “Referéndum podría realizarse durante elecciones generales 2021″

La eliminación de la inmunidad parlamentaria ha quedado en vilo. Si bien el pleno del Congreso aprobó el documento sustitutorio del dictamen de la comisión de Constitución, no alcanzó la mayoría calificada, por lo que la posibilidad de un referéndum queda latente.

Sobre este escenario, Correo se comunicó con el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fernando Tuesta Soldevilla, quien también fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Al ser consultado sobre el costo que demandaría la organización y realización de la consulta popular por la eliminación de la inmunidad parlamentaria, Tuesta propuso que esta se llevara a cabo durante las elecciones generales del 2021.

“Este referéndum puede realizarse durante las elecciones generales del próximo año en primera o segunda vuelta, si así sucediese, en la que haya una cédula con solo dos respuestas posibles sobre el tema”, indicó.

Asimismo, advirtió que el monto total se verá afectado por el estado de emergencia a causa de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, tomando en cuenta que la ONPE requiere de presupuesto para diversos puestos a fin de llevar a cabo este proceso.

¿Podría no haber referéndum?

Fernando Tuesta consideró que la consulta popular por la eliminación de la inmunidad parlamentaria podría no realizarse, tal como ha sucedido en otras ocasiones.

“Si bien la Constitución contempla que si no se alcanza mayoría calificada, se lleva la propuesta a referéndum, hubo algunas ocasiones en las que este proceso no se siguió, por lo que no estaría seguro si se vaya a realizar en esta oportunidad”, aseguró a Correo.

Además, el politólogo criticó el texto sustitutorio que se aprobó en el pleno y que podría ser consultada a la población por referéndum.

“Hay que resaltar que el documento que se aprobó no es el original de la comisión de Constitución. Se añadió que los congresistas no serán responsables ante las autoridades judiciales por todo su ejercicio legislativo, ya no solo por sus opiniones ni votos”, aclaró.

En ese sentido, comentó que solo podrán ser juzgados por hechos que hayan realizado previamente a su labor en el Parlamento y no por lo que realicen siendo congresistas.

Sobre la reforma política

Tuesta también fue parte de la Comisión de Reforma Política, grupo de trabajo que emitió propuestas y reformas para los próximos comicios electorales.

Sobre la actuación de los diversos grupos parlamentarios para con las propuestas de la comisión a la que perteneció, el politólogo consideró que hay congresistas que están trabajando por sus intereses.

“Ya sabíamos que algunas propuestas iban en contra de algunos partidos políticos. Actualmente, ya no hay organizaciones políticas que vean por sus intereses, sino que existen congresistas en particular que responden a los suyos”, comentó.

Finalmente, añadió que la bancada de Acción Popular demostró su desunión en la votación de esta madrugada. En tanto, indicó que Fuerza Popular estuvo “en contra de toda reforma”.

Cabe mencionar que, del total de congresistas de Acción Popular, 14 votaron en abstención, así como la bancada de Unión por el Perú.

Asimismo, toda la bancada de Fuerza Popular votó en contra de la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

