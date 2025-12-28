Todo está consumado. Tras varios anuncios previos, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció finalmente la fecha en que serán desactivados todos los equipos especiales del Ministerio Público: El 6 de enero.

La medida alcanzará a todos los equipos especiales, entre ellos, el Equipo Especial Lava Jato, el Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y al Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.

En Milagros Leiva Entrevista, Gálvez sostuvo que estas unidades “se han considerado reyes” y por ello afirmó que la medida se ejecutará el día de la festividad católica de la “Bajada de Reyes”, que se realiza cada 6 de enero y que conmemora la llegada de los reyes magos a Belén para adorar al recién nacido Jesús.

Gálvez informó que la decisión de tomó el viernes 19 de diciembre. “La resolución, como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, (a) todos los equipos especiales, todos han servido para lo mismo”, afirmó.

“Aquí no hay intocables ni superfiscalías (…) Todos los fiscales son iguales ante la ley y ante la institución”, añadió.

El fiscal interino fue muy crítico con los fiscales del Caso Lava Jato, especialmente con José Domingo Pérez. “Ha hecho un daño enorme al Ministerio Público, porque, desde un primer momento, entró a decir ‘desconozco la jerarquía de la institución, yo soy el súper fiscal, soy el hombre del año y hago lo que quiero’”, aseveró.

El fiscal precisó que no se trata de cerrar investigaciones, sino de eliminar estructuras especiales que, a su juicio, distorsionaron el funcionamiento regular del Ministerio Público.

“Quitarle los casos a los equipos especiales en este momento va a significar reconducir eficiente y eficazmente las investigaciones porque muchos de ellos, en especial del Equipo Lava Jato, encubren y persiguen. Si eres mi amigo, impunidad y sino cárcel, tres o cuatro años”, aseveró.

Según explicó, los casos pasarán a fiscalías comunes o especializadas ya existentes, como las de corrupción o lavado de activos, pero sin coordinaciones extraordinarias ni equipos con autonomía reforzada.

Desactivación

Entre los grupos que se dejarían de operar destacan algunos que marcaron la agenda de la Fiscalía en los últimos años. El Equipo Especial Lava Jato, por ejemplo, investigó los principales casos de corrupción empresarial y política vinculados a Odebrecht, incluyendo procesos contra expresidentes y excandidatos presidenciales.

También los “Cuellos Blancos del Puerto”, que se centró en redes de corrupción y tráfico de influencias dentro del sistema de justicia. Asimismo, el Eficcop, encargado de indagar delitos complejos de corrupción del poder y organización criminal vinculados a altas autoridades.

Gálvez Villegas también cuestionó el tiempo de muchas de estas investigaciones e hizo alusión al caso de Susana Villarán. “Este caso de la señora Villarán está prácticamente a paso de tortuga, cuando eso ya debió terminarse hace tiempo”, precisó.