Fiorella Molinelli estuvo al frente de importante instituciones del Estado en los últimos años y hoy quiere ser presidenta. Sin embargo, carga una mochila pesada: El Caso Chinchero.

En entrevista con Correo, la representante de la alianza Fuerza y Libertad habla también del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien lleva como candidato al Senado a pesar de que muy pronto afrontará un juicio por lavado de activos.

Fiorella Molinelli

Usted fue presidenta de Essalud, una institución que afrontó una serie de cuestionamientos, ¿sino hizo la mejor gestión como podrá estar al frente del Perú?

El sistema de salud es uno de los ejes fundamentales de nuestro plan de gobierno, es un sector que durante muchos años ha estado olvidado, hay una brecha enorme que hicimos durante mi gestión. A mí me tocó heredar no solamente un sector con brechas muy grandes en salud e infraestructura y recursos humanos, sino también un sector que padeció de la pandemia.

Usted tiene un caso que nació a partir de su gestión en Essalud...

Esa denuncia me llega luego de que gane Pedro Castillo - Cerrón y comienzo a recibir llamadas para pedirme que renuncie. El ministro Iber Maraví, una persona cuestionada por vínculos con el terrorismo, me pide -a través de su secretario- renunciar al cargo. Yo le dije que no iba a renunciar porque tenía una resolución que me había nombrado por dos años. No acepto y casualmente viene esta denuncia que yo se la atribuyo al gobierno de Castillo y Cerrón. La Contraloría investiga y determina que no hay responsabilidad civil, penal ni administrativa.

Se refiere al caso que en algún momento fue denominado “El Club de las Farmacéuticas”...

El Poder Judicial (PJ) ordenó que se retire esa denominación porque hay una sentencia que así lo determina.

¿El caso está archivado?

Es un caso que está en investigación. Los funcionarios, sobre todo los que hacemos gestión pública, tenemos investigaciones que aparecen y uno siempre tiene que dar la cara, colaborar con la justicia, con la verdad, todavía está en los tiempos de investigación. Nosotros hemos acreditado los informes de la Contraloría.

Fiorella Molinelli fue presidente de Essalud entre 2018 y 2021.

En ese caso en Essalud hubo presunta corrupción, porque la Fiscalía apunta a que se sobrevaloraron precios de varios productos...

De acuerdo a los informes que he leído, hay una falta de conocimiento, incluso de la propia Contraloría, de lo que es una compra de emergencia, respecto a lo que es una contratación en tiempos normales, una compra regular. No se distingue el proceso de una compra de emergencia con una compra regular, que sigue tiempo y formalidades distintas. Creo que son temas que se van a aclarar.

Usted afronta una investigación por Chinchero, ¿cómo avanza ese caso?

Siempre agradezco a Chinchero porque fue mi primera denuncia dentro de lo que normalmente los funcionarios públicos recibimos. Como funcionaria pública, el caso me permitió crecer y saber qué es estar en la cancha, tomando decisiones difíciles y arriesgadas, también a veces trae una presión mediática, presión política. El Caso Chinchero para mí significa la valentía de no haber canjeado frente a esa presión, un tema fundamental para cualquier país que es defender la seguridad jurídica. Los contratos de concesión e inversión se respetan, eso está en la Constitución.

En el largo plazo, las cosas se ponen en su lugar, en este caso he ganado en el Tribunal Constitucional, en Servir que me ha dado la razón, la Contraloría me archivó el caso dos veces. Se inició un proceso contra el excontralor Edgar Alarcón, ya fallecido, quien terminó en un proceso que le abrí por difamación agravada, terminó sentenciado y tiene que pagar una reparación civil de casi 300 mil soles. (la deuda la hereda la familia). Esto además del arbitraje internacional que también termina dándonos la razón en el sentido de que la seguridad jurídica se defiende y que la adenda fue correcto, lo válido y lo legal.

El cuestionamiento que se hace es por qué se concretó la adenda si es que existía una observación desde la Contraloría...

La Contraloría, a través de tres informes, nunca recomendó la caducidad del contrato, sino recomendaba dos cosas: Revisar el tema de la tasa de interés y revisa el tema del cierre financiero. Son cuestiones técnicas y eso está dentro de la propia discrecionalidad de los funcionarios públicos, en este caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quienes podían hacer las recomendaciones, porque ellos son los responsables y los verdaderos conocedores del aspecto técnico, cosa que además señala el propio arbitraje internacional. El arbitraje internacional lo que dice es que la Contraloría no puede entrar a inmiscuirse en la parte técnica que es parte de la discrecionalidad del propio funcionario público y eso es un tema que hay que resaltar hoy y siempre.

Perú perdió un arbitraje internacional y debe pagar 100 millones de dólares por el Caso Chinchero. El exministro Sandoval dijo que la Procuraduría la denunciaría por el pago ¿usted se siente responsable?

Eso es falso, no me ha denunciado porque la investigación ya culminó. Ese fue un anuncio del ministro César Sandoval no sé con qué intereses. En la regla de la seguridad jurídica existe el principio de “ne bis in idem”, tú no puedes ser denunciado dos veces por lo mismo, esta es una investigación que ya está en curso, cuyo ciclo de investigación ya culminó y ahora estamos en la etapa de control intermedio, entonces, creo que fue un anuncio populista por querer llamar la atención, porque ni siquiera parece que conocía bien el manejo de su entidad.

Usted fue viceministra durante la gestión de Martín Vizcarra, tiempo en que habría operado el Club de la Construcción, ¿cuando trabajaba con él nunca notó algo sospechoso?

He trabajado casi 25 años al servicio de mi país y no solamente he trabajado con Martín Vizcarra, sino he trabajado con más de más de 10 presidentes en toda la historia de mi vida. Yo no sirvo a ningún presidente, sirvo a mi país. Cada vez que yo asumo una función pido autonomía respecto a mis decisiones y me hago responsable de mi personal. Yo manejaba un ala del ministerio que era el Viceministerio de Transportes y tenía equipos con mucha experiencia en la gestión pública. Nunca permití que haya ruido político, sino que las denuncias se cumplan dentro del ámbito técnico.

Fiorella Molinelli es investigada por el Caso Chinchero.

¿Qué opinión tiene del expresidente Martín Vizcarra?

Lamento muchísimo que hoy se haya demostrado que un presidente más ingresa a la cárcel, porque eso nos deja muy mal parados a todos los peruanos, pero también siempre digo que nadie tiene corona, la justicia es igual para todos desde el ciudadano de a pie hasta el presidente de la República, todos tienen las mismas responsabilidades, todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones frente a la ley. Cuando la justicia llega, hay que acatarla y que creo ha quedado demostrado en el caso de él con colaboraciones eficaces, que es lo que a mí principalmente me generó ese alejamiento respecto a la imagen que yo tenía de su persona.

Usted dice que es lamentable la situación de tener a expresidentes presos, pero usted tiene en su lista de candidatos al Senado al señor Pedro Pablo Kuczynski, que está a poco de afrontar un juicio, ¿cómo defenderlo?

En el caso de él, hemos visto el precedente de Keiko Fujimori, que fue llevado al Tribunal Constitucional (TC) y ya hay un pronunciamiento firme sobre un caso muy similar, a igual razón, igual derecho, creo que los abogados de Pedro Pablo tienen el proceso encaminado, está siguiendo la vía hacia el TC y no me queda duda de que se tiene que resolver de la misma manera.

¿Confía en su inocencia?

Lo he visto actuar desde el 2015 y creo que es una persona que siempre se ha mostrado con mucha transparencia, conocedora del Perú y espero que no haya nada que desmerezca esa confianza. He conversado mucho con él, le tengo mucho cariño y agradecimiento, lo he escuchado y tengo confianza en que su caso se va a cerrar.

¿Metería las manos al fuego por el señor Kuczynski?

Uno no mete las manos al fuego, salvo que se trate de tus hijos, de tu familia nuclear, son con los que tú convives siempre, nunca lo he hecho por nadie, pero si creo en la presunción de inocencia. Salvo en el caso de Martín Vizcarra, donde hay colaboradores eficaces cuyos testimonios fueron contrastados en su momentos en el PJ, previo al juicio, entonces eso me generó una sospecha que me llevaba a pensar de que su caso, finalmente iba a terminar como terminó.

En el caso del señor PPK hay cuestionamientos porque es una persona mayor y con enfermedades de conocimiento público, ¿por qué llevarlo a postular en lugar de quedarse en casa ad portas de un proceso judicial?

Porque su cerebro y su inteligencia están vigentes. Es una persona con mucha claridad en su manejo económico, en el conocimiento en el Perú, de cómo se debe implementar un plan de gobierno y no tiene nada que ver la limitación de los aspectos físicos asociados a la edad con los aspectos intelectuales o cognitivos que un ciudadano tiene y él está en el pleno ejercicio de sus capacidades intelectuales y cognitivas, tiene mucho para aportar en el país como lo hacen muchos expresidentes en otros países en su calidad de senadores vitalicios, entonces, creo que a una persona, mientras tenga ganas de servir a su país y de aportar, hay que escucharlo.

Molinelli confía en que el caso de PPK será archivado.

¿Podría ser nombrado eventualmente ministro de Economía?

Creo que ese no es su rol actual, creo que es una persona que puede ser un buen consejero, está en todas sus facultades mentales y cognitivas para poder aportar a nuestro país, hasta que su edad se permita.

¿Ustedes lo buscaron para ser candidato o al revés?

Él me lo pidió expresamente, sobre su afán de seguir sirviendo al Perú hasta sus últimos días y creo que es un tema que denota un gesto lindo de él de cuánto quiere a su país. Cuando llegamos al entierro de su hermano que falleció hace unos meses, en esos días se estaba dando todo el tema de la vacancia y en medio de su preocupación y dolor, me decía qué va a pasar con nuestro país. Y eso denota su sensibilidad y su cariño profundo por el Perú.

Se puede pensar que quiere llegar al Senado para tener inmunidad...

No, no lo creo. Él es una persona que siempre ha estado acá en el país, ha dado la cara, se comunica con todos los medios de comunicación, está presente y cree firmemente en su inocencia.

El señor Rafael López Aliaga está primero en las encuestas, ¿qué piensa de él como un eventual presidente?

Nosotros hemos trazado nuestro rumbo hacia este camino de campaña hacia la presidencia y lo que queremos hacer es hacer una buena política. Nuestro lema es “Somos la buena política” y la buena política no encuentra como enemigo al adversario, al opositor en carrera, sino lo que hace es dialogar, escucha y trabajar para buscar resultados al ciudadano y dentro de esta buena política, nuestro enemigo no son los candidatos, nuestro enemigo es el Estado que estorba, el Estado que no encuentra soluciones reales frente a la inseguridad, la corrupción, la inestabilidad en la que vivimos en todos estos tiempos.

Al inicio había una idea para unir a partidos de derecha y presentar a un candidato, ¿con qué partidos vio potencial?

Yo toqué varias puertas, porque alguien que pretende gobernar el país, tiene que saber que va a gobernar con todos y eso significa no solamente con los que piensan igual que tú, sino también con los que piensan de manera distinta y en ese sentido creo que hacer alianzas es un buen ejercicio, era y es un buen ejercicio para buscar coincidencias y demostrar que un gobernante, a pesar de las diferencias ideológicas, las diferencias en cómo vemos al Perú, podemos también encontrar en esas coincidencias que están en los temas fundamentales como salud, educación, seguridad, ciudadana y trabajo para todos los peruanos.

¿Con qué partidos coincide?

He revisado algunos planes de manera muy rápida, creo por ejemplo hay partidos como Rafael Belaunde que han hecho su trabajo, creo que también el Partido Morado se ha esforzado, he visto planes de gobierno que ponen los temas fundamentales de una manera propositiva. El nuestro también se hizo con mucho compromiso, además, yo he sido jefa del plan de gobierno en 2015 con Pedro Pablo. Acá no llegamos a aprender, no llegamos a improvisar, sino llegamos a ejecutar, es decir, para nosotros la gestión y dar resultados inmediatos a la ciudadanía es nuestra prioridad.

Molinelli dice que encontró coincidencias con Rafael Belaunde Llosa.

De pasar a segunda vuelta, ¿hay un sector de derecha o izquierda del que no le gustaría recibir respaldo?

No, porque un presidente no gobierna para un sector, sino para todos los peruanos. La buena política escucha, dialoga, une, encuentra resultados para que todos los peruanos y entonces eso es lo que queremos poner al frente, la gente está harta del Estado que ha normalizado la improvisación, el caos, todo este comportamiento de la fragmentación.

Cuestionó que Perú Libre haya condecorado a personas como Dayanita en el Congreso. Sin embargo, su partido presentó a Christian Cueva en algún momento como candidato...

Christian Cueva no es candidato al Congreso, fue parte de una estrategia para recordar el nombre del partido, para recordar a la candidata. La verdad es que es muy difícil frente a 36 partidos reconocer a los nuevos partidos, además, Christian quería apoyar a su papá que si está dentro de nuestra lista de candidato. Y en ese sentido, cuando comenzamos a ver cuál era la forma de apoyar, era dando a conocer el nombre del partido, de la candidata y el símbolo que es el caballito, de que nos funcionó, nos funcionó, las cifras nos demuestran que, si porque salió en mucha publicidad. Antes no nos miraban, empezaron a hablar del partido en varias plataformas de streaming, creo que ese es un esfuerzo muy pequeñito para para poder visualizar nuestra marca. Sin embargo, nunca falté a la verdad, en decir que el nunca fue considerado.

¿El partido jamás lo vio como una opción?

Nunca. Él tiene su meta que es el deporte, el fútbol y eso lo tenemos claro, su compromiso no está orientado a entrar a la escena política, sigue firme en el tema del deporte.

¿Por qué usar a alguien como Cueva que ha demostrado indisciplina?

Porque quien participa es su padre, él como hijo quiere ayudar a su padre y de paso también ayudar al partido. Eso demuestra que somos un país, digamos donde las emociones siempre priman, un país emocional. Lo que queremos es llamar la atención con nuestras líneas de gobierno, nuestro plan de gobierno y a veces posicionar esos temas dentro de la agenda mediática es complicado. La gente no te llama para saber cuáles son tus líneas de gobierno, sino cuando hay un hecho emocional que capte la atención.

¿Cuál es el mérito que tiene el papá de Cueva para ser candidato?

Él es una persona que desde muy joven se ha dedicado a formar el talento humano deportivo, es un director técnico que educa a los jóvenes para que se formen como grandes talentos en el fútbol, pero además tiene algo de experiencia porque ha trabajado en algún municipio en su región y su agenda va a ser claro: la juventud, el deporte y la cultura (...). Nosotros no estamos llevando a ningún candidato sentenciado, somos el único partido que no tiene ningún solo candidato sentenciado en nuestras filas. Somos un partido que no estamos llevando a ninguno de los actuales congresistas a este nuevo Congreso. Y quiero desmarcarme del “por estos no”, porque son estas personas que le han hecho mucho daño al país siendo vehículos electorales de las economías ilegales y de este manejo irresponsable del gasto público que hoy ponen en peligro la situación financiera de nuestro país.

Molinelli aseguró que Christian Cueva fue parte de una estrategia para dar a conocer su partido.

No tiene sentenciado, pero sí hay candidatos investigados...

Bueno, la presunción de inocencia debe ser algo que debe regir siempre nuestro país y el gestor público, además, el que hace, sabe que está sometido a este ámbito de cuestionamientos Lo importante es que tú te mantengas firme en tu convicción y que des la cara y que al final, si tú eres una persona que sabe, que conoce la gestión pública, tus casos se van a cerrar. Las investigación no deben ser algo que nos asusten.

Habla de casos de quienes fueron funcionarios, pero en su lista al Senado está el señor Antonio Quispe, que según Willax fue denunciado por violencia familiar y no pasar pensión alimenticia...

Son 263 candidatos, he conversado con la mayoría de los candidatos. Nosotros tenemos claramente nuestra mirada, sobre todo yo como mujer en la protección de los derechos de las mujeres, vamos a proteger y defender a la familia, que es un núcleo fundamental de la sociedad, vamos a luchar firmemente porque la salud mental en nuestro país sea un eje que se recupere, porque ha estado olvidada en la pandemia y nuestros jóvenes que sufren de estrés, depresión, ansiedad y queremos que nuestros candidatos den un buen ejemplo. Nuestros principios son claros, comenzamos bajo una mirada de construir país, poniendo por encima a la familia, la mujer, trabajando por nuestros jóvenes y recuperando la confianza que tanto se ha perdido en nuestra sociedad.

Usted habla de la familia, pero ¿cómo hacerlo con un candidato con esos antecedentes? No es un candidato anónimo, porque formó parte del equipo técnico de Pedro Castillo...

Antonio es de carrera, igual que yo. Yo he trabajado con muchos presidentes.

Hablo de la denuncia de violencia familiar...

La verdad es que no lo tengo mapeado, pero lo vamos a conversar porque es un tema que para mí, los derechos de la mujer, son parte de la prioridad de nuestra agenda, el tema de la violencia es un tema que vemos en la sociedad, el feminicidio es un eje prioritario de lucha y es una bandera que todos vamos a levantar desde nuestro partido.

Si el candidato Quispe le confirma este caso, ¿pediría su renuncia?

Tendría que analizarla, porque ahora no tengo algo que me permita hacer un juicio de valor, porque la buena política dialoga, escucha, no saca conclusiones apresuradas y comienza a construir país.

Antonio Quispe, asesor en la gestión de Pedro Castillo, es candidato al Senado de la alianza Fuerza y Libertad.

¿Cuál es su propuesta para combatir la inseguridad ciudadana?

Allí tenemos una mirada enfocada en cuatro ejes. El primero es la reforma del sistema de justicia que incluye la propuesta de no más jueces provisionales, laboratorios de flagrancia que funcionen de verdad y un mapa del delito que permita darle el soporte al PJ para que los casos se digitalicen. El segundo punto es la reforma penitenciaria, es decir, tener un INPE que sea meritocrático, que tenga gente que no está vinculada a temas de corrupción y construir cárceles de máxima seguridad, con alta tecnología. Lo tercero es la reforma de la Policía que es volver a tener una Policía de Inteligencia y que respete el orden interno, que trabaje por reconstruir la confianza de la población y que no sea represiva. Lo último es la prevención enfocada en los jóvenes que no estudian ni trabajan, dándoles oportunidades de capacitación, becas y sobre todo dándoles empleo juvenil que les permite tener los instrumentos para seguir construyendo su vida a largo de ese camino.

La construcción de penales puede tomar años, mientras tanto ¿que hacemos con los delincuentes capturados?

Primero, lo que hay que hacer, es terminar de construir lo que no se ha terminado, por ejemplo, el penal en Ica está paralizado. Entiendo que el Gobierno tomó la decisión de licitar algunos penales, eso se puede hacer en un año, hay que darle justicia, hay que darle las facilidades al PJ para que tengan los presupuestos para dictar sentencias sobre presidiarios que están sin sentencias, condenatorias firmes. Hay cosas en las que se pueden avanzar mientras que en un año corremos con la construcción definitiva de las nuevas cárceles.

¿Pero eso puede hacer en un año?

La construcción si, el expediente técnico seis meses y la construcción de la cárcel en un año. Que es lo que Bukele usó de tiempo para construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que alberga a 30 mil pesos y que les costó más de 115 millones de dólares.

¿Cuál es la postura que tiene su partido sobre la minería ilegal?

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no ha servido, no vengo a ser simpática, hay que hablarles a las personas con la verdad, la buena política les habla a los ciudadanos con la verdad. El Reinfo, lamentablemente, ha sido una herramienta que no ha funcionado dentro del Estado, que lo único que ha permitido es formalizar la ilegalidad, el ilegal ha permanecido en el tiempo con sendas renovaciones, creo que hay que pasar a un nuevo instrumento rápido y corto, que no sea más de 12 meses, donde el Estado salga a la cancha a buscar a los mineros artesanales y a los mineros que realmente expresan su interés de formalizarse, que han estado registrados y decirles, “te doy toda la facilidades, te voy a simplificar todos los trámites, te voy a ahorrar los costos que en los que tienes que incurrir para poder regularizar tu situación”.

¿En su gestión proyectos como Conga y Tía María van a salir?

Vamos a dialogar, encontrar consensos y salidas en armonía como lo he hecho. He trabajado con 112 sindicatos, así que para mí dialogar es un ejercicio habitual y creo que en el Estado se han perdido oportunidades por falta de diálogo. Vamos a poner el esfuerzo posible para encontrar soluciones reales, poniendo a la ciudadanía al centro.

¿Qué sucederá con los venezolanos tras la caída de Nicolás Maduro?

Creo que hay que trabajar y ya se está trabajando entiendo desde la Cancillería para encontrar soluciones de corredores humanitarios que me parecen bien, porque ningún país quiere ser el patio trasero del otro. Tenemos que ser firmes en que no podemos perjudicar al resto, tenemos que hacerlo por las vías legales y los corredores humanitarios representan un ejercicio diplomático en donde los países conversan para encontrar soluciones reales para devolver a esos expatriados a su a su país.