El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, descartó que existan fundamentos legales para anular las elecciones generales, luego de los reclamos y el plantón realizado por diversos candidatos presidenciales frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En diálogo con RPP, el titular del Ministerio Público afirmó que no se han identificado irregularidades que pongan en duda la legitimidad del proceso electoral del 12 de abril. Asimismo, exhortó a la calma y pidió madurez política a los actores que vienen cuestionando los resultados.

“Una cuestión de fraude o una causal de nulidad del proceso electoral no he advertido y creo que ahí hay un apresuramiento y yo llamaría a los candidatos o a las personas que así están pensando que lo hagan con mayor responsabilidad”, expresó Gálvez.

En relación con las denuncias por los retrasos en la distribución del material electoral durante la jornada del domingo, Gálvez precisó que las investigaciones penales contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ya fueron remitidas a las instancias correspondientes.

En ese sentido, el fiscal de la Nación señaló que el caso ha pasado a la competencia de la Fiscalía Suprema, encabezada por Juan Carlos Villena, instancia que tendrá autonomía para definir el curso y los plazos de las diligencias, de acuerdo con lo establecido por ley.

“Nosotros hemos de la Fiscalía de la Nación las hemos derivado a la fiscalía penal”, manifestó el fiscal de la nación tras ser consultado sobre el estado de las denuncias.

El magistrado enfatizó además que ni el Jurado Nacional de Elecciones ni las presiones de los candidatos presidenciales cuentan con atribuciones legales para destituir al jefe de la ONPE de su cargo.

Explicó que la permanencia de Piero Corvetto en el cargo depende únicamente de lo que resuelva la Junta Nacional de Justicia o de una eventual decisión judicial que disponga su suspensión temporal mientras se desarrollan las investigaciones.

“Pueden imponer una medida cautelar de separación del cargo, de suspensión del cargo y a partir de ese momento el señor Corvetto dejaría la ONPE. Eso es lo que tiene que pasar. Ni el jurado ni nadie puede sacarlo porque un candidato lo diga”, sostuvo.

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