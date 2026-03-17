El fiscal supremo interino Tomás Gálvez Villegas sostuvo una reunión con el titular del Poder Legislativo Fernando Rospigliosi para hacer entrega formal de una propuesta legislativa destinada a renovar la normativa estructural del Ministerio Público. El encuentro tuvo como propósito principal solicitar que el Parlamento priorice el debate y eventual aprobación de esta iniciativa clave para el sistema de justicia.

Durante la reunión protocolar, Gálvez enfatizó la necesidad de que el Congreso incluya la propuesta en su agenda legislativa con carácter de urgencia. El presidente del Parlamento recibió el documento que busca transformar la organización interna y las competencias de la institución.

🚨 #LoÚltimo | Fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez Villegas, sostuvo una reunión con el presidente (e) del @congresoperu, Fernando Rospigliosi, para que agende y ponga en debate la aprobación del Proyecto de Ley 14224/2025, sobre la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.… pic.twitter.com/U5Ti8Wh2nn — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 16, 2026

La iniciativa legislativa lleva el número 14224 y propone una Ley Orgánica completamente renovada para el Ministerio Público. El proceso de elaboración involucró un trabajo colectivo durante cuatro meses, desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026.

Participaron fiscales de todas las categorías jerárquicas junto a juristas reconocidos, académicos especializados y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El Ministerio Público destacó el carácter participativo que caracterizó todo el proceso de redacción de la propuesta. Este enfoque multisectorial permitió incorporar diversas perspectivas técnicas para construir un consenso amplio sobre los cambios estructurales necesarios.

La propuesta tiene como finalidad principal fortalecer la capacidad operativa de la institución fiscalizadora ante los desafíos del sistema de justicia contemporáneo. Los cambios estructurales buscan mejorar la eficiencia en la atención a la ciudadanía y optimizar los procesos de investigación y control de la legalidad.