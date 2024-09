La fiscal superior para casos de Lavado de Activos, Elizabeth Peralta, brindó una entrevista al programa ‘Contracorriente’ donde relató cómo conoció a Andrés Hurtado. Esto sucede luego de que Ana Suicho los acusara a ambos de recibir un millón de dólares por liberar un cargamento de oro incautado.

“A Andrés Hurtado lo conozco desde el año 2015, por intermedio de mi amiga Aidé Quirón. Se relacionaban porque daban donaciones. En la época de pandemia, un grupo de amigas me dice para hacer donaciones. Quedamos en que Andrés nos oriente porque él hace donaciones. Sí, he ido a su casa porque éramos amigos, yo conozco su casa”, expresó.

En ese sentido, Peralta aseguró desconocer los vínculos del presentador de TV con el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’.

“No, eso no lo sabía, pero si me dijeron que – Andrés Hurtado – era proxeneta… pero nunca pensé algo malo”, manifestó.

La fiscal superior reconoció que sí fue a la casa del excomediante, sin embargo, no sabían quiénes eran los hermanos Suicho.

“Él (Andrés Hurtado) me llama y me dice: ‘Vente a mi casa’. Cuando llego (a su casa), encuentro a dos señores, pero yo no sabía que eran los señores Siucho. Yo no sabía que ellos estaban siendo investigados, lo desconocía. Yo he ido, prácticamente, a una emboscada”, sostuvo.

Además, Elizabeth Peralta dejó en claro que ya no tiene un vínculo de amistad con Hurtado desde hace un año y medio.

“La amistad terminó por ciertas cosas, nada que ver con mi carrera”, refirió.