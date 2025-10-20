El fiscal José Domingo Pérez se pronunció sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que deja sin efecto los actos procesales de la investigación seguida contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos en el denominado Caso Cócteles. Según precisó, esta decisión beneficia directamente a la lideresa de Fuerza Popular.

“Es un hecho de conocimiento público que el día de hoy el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2109-2024, ha beneficiado a la persona de Keiko Fujimori, en la que declara que no es delito de lavado de activos los aportes de dinero de la empresa Odebrecht en las campañas políticas”, declaró el fiscal Pérez.

La sentencia N.° 2109-2024 del TC, según explicó el magistrado, establece que los aportes económicos realizados por Odebrecht a las campañas políticas no constituyen delito de lavado de activos, una decisión que podría tener efectos sobre otros procesos vinculados al financiamiento electoral.

Durante la audiencia por el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, investigada por aportes ilícitos a su campaña, Pérez solicitó reprogramar la sesión para el 26 de octubre, a fin de que el Ministerio Público pueda adecuar su actuación a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

“He escuchado en los alegatos de apertura de la defensa de la acusada Susana Villarán que planteó la misma tesis de defensa de la beneficiada por el Tribunal Constitucional, me refiero a Keiko Fujimori. Por tanto, que la reprogramación de la audiencia programada para el 21 sea para el 26 de octubre y la Fiscalía pueda proceder conforme lo ha ordenado el Tribunal Constitucional”, indicó el fiscal.