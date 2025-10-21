Tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la investigación contra Keiko Fujimori en el ‘Caso Cócteles’, el fiscal José Domingo Pérez solicitó suspender por 7 días el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Pérez hizo el pedido durante la audiencia de ayer, lunes, en el juicio oral que se sigue contra Susana Villarán y otros 20 imputados en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Comenzó diciendo que la resolución 1109-2024 del TC “

“En ese orden, el Ministerio Público solicita que se suspenda la continuación del juzgamiento, en el presente caso, hasta que se resuelva los alcances para el presente proceso de la referida sentencia del TC”, señaló.

Añadió que su despacho requiere “analizar los alcances de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que archivó el denominado Caso Cocteles”.

En respuesta, el juez Wilmer Quispe Umasi decidió continar con la audiencia. Al término de esta informó a las partes que el próximo lunes, 27 de octubre, se pronunciariá el colegiado acerca del pedido del fiscal. En la presenta semana, las partes podrán debatir sobre el delito de lavado de activos.

OPINIÓN

Sobre el particular, el abogado penalista Luis Lamas Puccio, estima que el fiscal estaría considerando “reformular” su acusación contra Susana Villarán de acuerdo con las premisas de la reciente sentencia del TC. “Sin duda el fiscal quiere examinar si la senntencia del TC podría afectar directamente a la acusación fiscal contra la señora Susana Vllarán”, dijo a Correo. De otro, Lamas opina que el fiscal ha cometido errores. “El error del fiscal es que ha tenido un protagonismo innecesario; orientó toda su gestión al tema politico – partidario, y focalizó gran parte de su atención en Keiko Fujimori. Y ahí están los resultados”.