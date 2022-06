El Ministerio Público confirmó que el audio, difundido por Willax esta semana, donde se escucha una conversación entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, el 4 de noviembre del 2021, efectivamente existe.

Según informó este domingo El Comercio, el documento oficial de la transcripción consta de nueve páginas fue elaborado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a cargo de la investigación del Caso Puente Tarata.

¿Qué revela el audio?

En la transcripción que recoge la conversación se aprecia que Villaverde habría entregado un soborno de S/100.000 a Juan Silva de parte de Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las empresas que, en consorcio, ganó la licitación para construir el puente Tarata por S/232 millones.

Según la transcripción, el Villaverde García, quien afronta prisión preventiva, le dijo al exministro Silva:

“Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted [se escucha un sonido similar a cuando se abre una maleta], 100 grandes para usted. Ya, ahí le dejo, este es, este es, o sea, todavía no cobran nada, pero como se dice, un pequeño presente de una buena señal, ¿no? Es la primera que me han mandado de Tarata”.

Citación a Pedro Castillo

Este domingo 5 de junio, la Fiscalía de la Nación citó al presidente de la República, Pedro Castillo, a declarar el próximo lunes 13 de junio por el caso Puente Tarata III, en el marco de las investigaciones que se realizan en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

El Ministerio Público también solicitó la presencia del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para este lunes 6 de junio a las 10:00 a.m., pues según la hipótesis fiscal habría sido uno de los miembros principales de una presunta mafia dentro de este sector.

Como se recuerda, el último 29 de mayo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso abrir una indagación preliminar al jefe de Estado. Es así, que el máximo mandatario fue incluido a la pesquisa que se ordenó, a inicios de mayo, en contra de Silva y de seis congresistas de Acción Popular, sindicados por la empresaria Karelim López como “Los Niños”.