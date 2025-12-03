La Fiscalía de la Nación condenó la detención en flagrancia de Henry Amenábar, fiscal adjunto intervenido por presuntamente recibir un soborno de 3 mil dólares en el distrito Miraflores, y anunció que promoverá su destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
A través de un comunicado publicado este miércoles 3 de diciembre, la institución manifestó “su más enérgica condena ante este tipo de actos de corrupción”.
En ese sentido, indicaron que solicitarán a la fiscalía penal correspondiente que realice todos los esfuerzos para alcanzar una “condena ejemplar” y que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público lleve adelante el proceso administrativo disciplinario para su destitución ante la JNJ.
El fiscal adjunto Henry Amenábar, del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja, fue detenido en flagrancia en un baño de un centro comercial en Miraflores tras recibir presuntamente un soborno de 3 mil dólares.
A raíz de este incidente, el Ministerio Público pidió, mediante un comunicado, que todos los funcionarios desempeñen sus labores con honestidad, eficiencia y transparencia.