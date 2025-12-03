La Fiscalía de la Nación condenó la detención en flagrancia de Henry Amenábar, fiscal adjunto intervenido por presuntamente recibir un soborno de 3 mil dólares en el distrito Miraflores, y anunció que promoverá su destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

A través de un comunicado publicado este miércoles 3 de diciembre, la institución manifestó “su más enérgica condena ante este tipo de actos de corrupción”.

En ese sentido, indicaron que solicitarán a la fiscalía penal correspondiente que realice todos los esfuerzos para alcanzar una “condena ejemplar” y que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público lleve adelante el proceso administrativo disciplinario para su destitución ante la JNJ.

🚨#Urgente | Pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación. pic.twitter.com/2pdm7sS3tl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 3, 2025

El fiscal adjunto Henry Amenábar, del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja, fue detenido en flagrancia en un baño de un centro comercial en Miraflores tras recibir presuntamente un soborno de 3 mil dólares.

A raíz de este incidente, el Ministerio Público pidió, mediante un comunicado, que todos los funcionarios desempeñen sus labores con honestidad, eficiencia y transparencia.