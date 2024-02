Este viernes. 23 de febrero, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Maritza García Jiménez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Dicha acusación se presentó a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales contra la excongresista, quien ejerció el cargo entre el 2016 y 2019.

Durante ese periodo, García Jiménez recibió una suspensión de 120 días sin goce de haber por haber brindado información falsa en su declaración jurada de hoja de vida de candidata de Fuerza Popular en el 2016 ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en la fecha, ha formulado una denuncia constitucional contra la ex congresista de la República Maritza Matilde García Jiménez por el delito de enriquecimiento ilícito. 🚨🚫 pic.twitter.com/llDQQKJomT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 23, 2024

La exlegisladora presentó documentos para justificar sus estudios del 5° año de secundaria, que supuestamente habían sido aprobados en el año 1986 en el Colegio San Marcos, distrito, provincia y departamento de Piura.

No obstante, se comprobó que no figura en las nóminas, registros ni actas oficiales de 5° grado de educación secundaria en el Centro Educativo No Escolarizado San Marcos (CEBA San Marcos).

Asimismo, en diciembre del 2017 la Universidad de Piura determinó que el certificado escolar que presentó García Jiménez para ingresar en 1995 tenía una firma falsa, por ese motivo, perdió su título de abogada y todos sus grados universitarios.

Luego de la disolución del Congreso en octubre del 2019, Maritza García Jiménez intentó volver a ese poder del Estado y postuló con Vamos Perú en las elecciones complementarias del 2020, sin embargo, no alcanzó una curul.