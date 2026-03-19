La Fiscalía ordenó el inicio de “diligencias urgentes” para esclarecer un caso de presunto favorecimiento ilícito, mediante un contrato público de más de S/2 millones en EsSalud, a una empresa vinculada al entorno familiar de Brunella Horna.

La exconductora de TV es nuera del candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, en cuyo partido postuló el actual presidente de EsSalud a una alcaldía en 2014.

En detalle

La fiscalía provincial de Lambayeque, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, busca determinar si se cometieron los delitos de colusión y negociación incompatible.

La intervención estuvo a cargo del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. Tuvo el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y también acudieron funcionarios de la Contraloría.

En principio, las autoridades llegaron al Hospital II Luis Heysen Incháustegui. Allí recopilaron documentación sobre la concesión del servicio de alimentación, otorgada al consorcio Alimentos del Norte. Luego se dirigieron al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Allí se ubican las oficinas responsables de los contratos.

El caso inició tras conocerse que Consorcio del Norte obtuvo un contrato con EsSalud, en abril del 2025, para “la compra, traslado y preparación de alimentos” destinados al Hospital II Luis Heysen Incháustegui en Chiclayo.

La ejecución del acuerdo, por el que se pagó S/2 103 442, sigue en curso debido a que el plazo de ejecución es de doce meses.

Un punto clave es que el número telefónico que consigna el grupo empresarial, en registros públicos, pertenece al progenitor de la exconductora Horna, que está casada con Richard Acuña, hijo del candidato presidencial de APP.