Este domingo, un grupo de fiscales y efectivos policiales realizó operativos en dos puntos de Lima para llevar a cabo diligencias vinculadas a los retrasos en la distribución del material electoral registrados durante la jornada. Las intervenciones se desarrollaron de forma paralela en la sede principal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicada en el jirón Washington en el Cercado de Lima, y en las instalaciones de la empresa Servicios Generales Galaga, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Las diligencias estuvieron bajo la conducción del fiscal Raúl Martínez y contaron con la participación de efectivos de la Dirección contra la Corrupción y del Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima. Dentro de las acciones programadas se contempló una reunión directa con el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en las instalaciones del ente electoral.

Personal de la @DircocorP y @FiscaliaPeru realiza diligencias en la ONPE y en la empresa Servicios Generales Galaga, pese a antecedentes y sanciones por incumplimientos en 2023 en la distribución de material electoral, la empresa habría sido nuevamente contratada. pic.twitter.com/aQwtXiyOTj — DircocorPNP (@DircocorP) April 12, 2026





Detalles del despliegue

Al llegar a la sede de la institución, los efectivos de las fuerzas del orden precisaron que su presencia respondía a una investigación en curso. Sin embargo, no proporcionaron detalles adicionales sobre el alcance ni los objetivos específicos del operativo, al tratarse de una investigación reservada.

En paralelo a las diligencias fiscales, la propia ONPE anunció que iniciará acciones legales y penales contra Servicios Generales Galaga, empresa a la que responsabilizó por el incumplimiento en la distribución de los insumos electorales en Lima Metropolitana. Según un comunicado institucional, la compañía no cumplió con entregar oportunamente el material electoral ni los equipos informáticos necesarios para el simulacro y el sufragio.

El ente electoral precisó que el traslado de los insumos hacia los locales de votación de Lima Metropolitana comenzó la noche del viernes 10 de abril y debía continuar durante el sábado. No obstante, la empresa no dispuso de la cantidad de vehículos requerida para completar la distribución en los plazos establecidos, lo que derivó en los retrasos registrados especialmente en instituciones educativas de la zona sur de la capital.

Los problemas en la llegada del material afectaron la instalación de mesas de sufragio en varios distritos y motivaron múltiples pronunciamientos de las autoridades electorales durante la mañana. La situación llevó al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a ampliar el horario de votación a nivel nacional hasta las 6:00 p.m. para compensar el tiempo perdido al inicio de la jornada.