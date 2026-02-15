La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso sesionará este lunes 16 de febrero, a las 14:00 horas, en el marco de su Décima Quinta Sesión Extraordinaria del periodo anual 2025-2026.

La reunión se realizará de manera presencial en la sala Carlos Torres y Torres Lara (Sala 1) y también de forma virtual, a través de una plataforma de videoconferencia.

Como punto central de la agenda, la comisión evaluará el informe de indagaciones preliminares sobre las reuniones extraoficiales sostenidas entre el presidente de la República, José Jerí Oré, y ciudadanos peruanos chinos, las cuales presuntamente habrían estado orientadas a favorecer a determinados grupos económicos o intereses particulares.

Entre las conclusiones y recomendaciones del documento, se plantea la formulación de una moción de orden del día para que el grupo de trabajo solicite al pleno del Congreso facultades de investigación sobre este caso, conforme a lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el artículo 88 del Reglamento del Congreso.

Otros temas en agenda

Durante la sesión, la Comisión de Fiscalización también someterá a votación la invitación a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cuba, para que informe sobre la situación del Centro de Acogida Residencial (CAR) “Hogar Refugio La Casa del Padre” y las acciones adoptadas por su sector, luego de que medios de comunicación difundieran imágenes de menores del albergue compartidas por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo.

Asimismo, se votará la invitación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, quien deberá informar sobre el estado del proyecto “Mejoramiento de la carretera PU-135 Checca–Mazocruz”, en la región Puno, así como sobre el sustento técnico y el plan de contingencia relacionados con la resolución del contrato de Estado a Estado para la ejecución de la Carretera Daniel Alcides Carrión y la vía expresa Santa Rosa.

La agenda incluye también la solicitud para que el Proyecto de Ley 13771/2025-CR, que propone fortalecer la gestión y transparencia en las contrataciones públicas mediante reformas en los impedimentos y en la plataforma digital PLADICOP, sea decretado por la comisión para su estudio y dictamen.

Finalmente, se presentarán los informes del grupo de trabajo sobre la titularidad de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), así como la participación del presidente ejecutivo de Indecopi, Alberto Villanueva Eslava, quien deberá informar sobre presuntas irregularidades en oficinas regionales y sobre las acciones vinculadas a los créditos laborales de la empresa Doe Run Perú SRL.