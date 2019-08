Flor Pablo sobre Arimborgo: "Propiciaré puentes entre los integrantes de esta comisión"

Síguenos en Facebook

La ministra de Educación, Flor Pablo Medina, dijo esperar que Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) presidenta de la Comisión de Educación mantenga una postura dialogante con el Ejecutivo. "Espero que (Tamar Arimborgo) tenga esa actitud de diálogo que ha expresado que va a tener con el Ejecutivo. Esperaremos cómo se dan las siguientes semanas", comentó ante la prensa.

La titular del Ministerio de Educación (Minedu) precisó que está preparando una presentación ante esta comisión para plantear cuáles serán las líneas en las cuales esperarán el apoyo del Parlamento.

"Creo que acá, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, tenemos que asegurar finalidades públicas. Cada uno puede tener la creencia particular en su casa, eso está muy bien, pero cuando asumimos un cargo como ser congresista o representamos intereses de un país, o somos ministros de la Nación, debemos dejar nuestras creencias en la casa y trabajar por políticas públicas y derechos", añadió la ministra.

En su primer discurso tras asumir la presidencia de la Comisión de Educacion, Tamar Arimborgo aseguró que fiscalizará al Ejecutivo pero que estará abierta al diálogo de diferentes posiciones.

“En democracia, la pluralidad de ideas no se censura. Tengo mis ideas personales, las he expuesto. Como presidenta, escucharé desde una posición de respeto y propiciaré puentes entre los integrantes de esta comisión, ya que representan a diferentes vertientes políticas. Esa es la labor que hoy se me ha confiado”, comentó.

Constitución establece un Estado laico

Flor Pablo Medina comentó que el Ejecutivo estará pendiente del proyecto de ley que fue presentado por la bancada de Acción Republicana que plantea que la organización Asociación de Padres de Familia supervisen los materiales educativos.

"Todo proyecto tiene que estar sustentado en el marco de nuestra Constitución, que plantea un Estado laico [...] El Minedu tiene un rol rector para poder definir el currículum y los textos escolares. Hay un nivel de participación de las familias establecido [...] pero ahora no se trata de abrir de tal manera esa participación para que se comience a obstaculizar. Vamos a revisar el planteamiento pero [...] no podemos estar sujetos a responder a intereses particulares", precisó.