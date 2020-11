Esta mañana, durante una entrevista en Exitosa, el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, volvió a asegurar que no renunciará a su cargo porque considera que no tiene responsabilidad en los fallecimientos reportados el último sábado durante la marcha contra el presiente de la República, Manuel Merino.

“Ha renunciado (el ministro del Interior, Gastón Rodríguez) su sector tiene responsabilidad y él lo ha asumido. Nadie le ha pedido su renuncia en acto de dignidad. Yo no porque no soy responsable político. Eso no significa (ser titular de la PCM) que tenga responsabilidad sobre violencia que ha sido azuzada”, comentó.

Asimismo, Flores-Aráoz asegura que el mandatario Merino de Lama no debe renunciar a su cargo, debido a que se produciría “un vacío de poder” que considera peligroso.

“Hasta este momento no ha pensado en renunciar. Si lo vacan, será decisión del Congreso y habrá que entregar el poder a quien corresponde, pero piensen, vacío de poder no debe existir. Eso tiende a la anarquía”, sostuvo.

En esa línea, manifestó que “es el primero en lamentar” la muerte de Jordán Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22) tras las manifestaciones del último sábado.

Sin embargo, añadió que se ha olvidado en la población que los policías también tienen derechos humanos y que muchos agentes han terminado heridos.

